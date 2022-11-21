Кофе, такси и книги: идеальные презенты для бизнес-понедельника

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Остался последний особенный день – 21 ноября, когда абоненты оператора могут сделать понедельник по-настоящему приятным и насыщенным.

Каждый день недели является ценным и важным, однако понедельник – это старт рабочих будней, от которого зависит темп и настрой предстоящей недели. Чтобы сделать этот день не только продуктивным, но и максимально выгодным – воспользуйтесь идеальным комбо из трех бонусов от партнеров Tele2:

– Капучино в подарок в ресторанах «Вкусно – и точка». Начать день с чашки кофе по пути на работу, забежать за бодрящим напитком в обеденный перерыв или насладиться любимым вкусом, возвращаясь домой, – всегда приятный ритуал, заряжающий хорошим настроением.

– Скидка 50 рублей в приложении Яндекс Go. Такси – оптимальный вариант для тех, кто ценит свое время и комфорт. Ведь можно без суеты проехать по городу, никуда не опоздать и решить срочные вопросы прямо в дороге, совершая звонки и отвечая в рабочих чатах.

– Три книги в подарок от ЛитРес. А также скидка 25% на весь каталог электронных и аудиокниг в сервисе. Можно выбрать топовую литературу для саморазвития, отдохнуть от рабочих задач за чтением художественных произведений и даже попрактиковать английский на вечной классике.

К слову, каждый понедельник можно собрать комбо под личные потребности, выбрав до трех подарков из расширенного списка предложений от партнеров. Акция «Понедельники» действует для всех клиентов Tele2 до 21 ноября 2022 года. Чтобы получить бонус, необходимо активировать промокод в приложении «Мой Tele2», для получения доступа к контенту Wink и Skillbox – перейти по ссылке. Использовать код у партнера нужно именно в понедельник в период действия акции. Полный перечень предложений доступен на сайте проекта ponedelniki.tele2.ru.