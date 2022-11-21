Воронежские единороссы передали гуманитарную помощь в Донецкую республику

Фото - пресс-служба ВРО ВПП "Единая Россия"

Депутат Воронежской областной Думы от «Единой России» Александр Пешиков собрал и отвез в Донецкую республику гуманитарную помощь. Парламентарий побывал в Мариуполе, Волновахе, Ольгинке и Донецке.

Во всех населенных пунктах в центры распределения гуманитарной помощи были переданы необходимые продукты питания длительного хранения – мука, крупы, сахар, мясные консервы, сгущенное молоко, подсолнечное масло, сладости и вода.

Также Александр Пешиков встретился с местными жителями и обсудил в чем сегодня они нуждаются, какая помощь необходима в первую очередь. Депутатом были решены несколько адресных обращений граждан.

«Люди здесь много пережили, но держатся стойко и верят в хорошее. Например, в Кировском районе, где раздавали гуманитарку, все дома пострадали от ударов, воды нет, свет с перебоями. А вот Мариуполь понемногу застраивается новостройками, мирная жизнь возвращается. И настрой у людей, в общем, позитивный»,- рассказал Александр Пешиков.

Во время поездки на Донбасс парламентарий встретился также с военнослужащими, задействованными в специальной военной операции. Он пообщался с военными и передал для них собранные посылки. Со своей стороны военнослужащие рассказали депутату, что они обеспечены всем необходимым и поблагодарили за поддержку.

«Поддержка участников спецоперации, их семей и жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей сегодня одна из первостепенных задач. Воронежская область с первых дней оказывает необходимую помощь и мы продолжим эту работу до тех пор, пока будет необходимость», - подчеркнул Александр Пешиков.