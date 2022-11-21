Воронежцы теперь смогут снимать наличные на кассах обширной торговой сети

Сбер и «Семь дней» запустили сервис снятия наличных на кассах.Услуга доступна для держателей карт платежных систем VISA, MasterCard и МИР, выпущенных любыми российскими банками. Их владельцы, при оплате покупки безналично могут снять от 100 рублей до 5 тысяч рублей.

Месячный лимит на снятие по картам Сбербанка составляет 20 000 рублей и проводится без комиссии. По картам других банков возможно взимание комиссии в соответствии с тарифами банка эмитента карты.

В настоящее время услуга предоставляется в 15 магазинах «Семь дней» города Воронеж. Полный список торговых точек доступен на сайте розничной сети (https://ts-7dney.ru). До конца года планируется подключить к проекту все магазины сети в Белгородской, Воронежской, Брянской, Курской, Липецкой, Орловской, Тамбовской и Тульской областей.

Денис Скребец, заместитель председателя Центрально-Черноземного банка - управляющий Воронежским отделением СберБанка:

«Мы считаем, что снятие наличных должно быть максимально доступно, поэтому совместно с нашими партнёрами расширяем возможности для наших клиентов. Чтобы получить наличные больше не обязательно идти в банк, это можно сделать вместе с покупкой на кассе магазина. Уверен, что этот сервис сделает жизнь многих граждан комфортнее»

Александр Нелюбов, председатель Совета Директоров ГК «7 Дней»:

«Для нас комфорт и удобство покупателей – неоспоримый приоритет. Возможность снять наличные в наших магазинах экономит время и снимает необходимость искать ближайший банкомат».