В Воронежскую митрополию организуется принесение ковчега с частью Пояса Пресвятой Богородицы

.

По благословению митрополита Воронежского и Лискинского Сергия, главы Воронежской митрополии, с 18 по 22 марта в Благовещенском кафедральном соборе г. Воронежа будет пребывать ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы из Казанского кафедрального собора г. Санкт-Петербурга.

По благословению епископа Борисоглебского и Бутурлиновского Сергия 23 марта ковчег со святыней будет находиться в Знаменском кафедральном соборе г. Борисоглебска.

Пояс Пресвятой Богородицы – одна из величайших святынь, связанных с жизнью Пречистой Девы. По преданию, Она Сама сплела его из верблюжьей шерсти и носила вплоть до Своего Успения. Наследниками двух вдовиц, получивших Пояс от Богородицы, святыня передавалась из поколения в поколение, а с IV века она находилась в Константинополе, заключенная в золотой ковчег с царской печатью и положенная во Влахернском храме. В X столетии Пояс, уже прославленный чудесами, был разделен на части. Одна из них хранится теперь на Афоне, в Ватопедском монастыре.

В 2011 году Пояс был привезен в Россию. Святыня посетила 14 городов, и ей поклонились более трех миллионов паломников. В 2011 году к 200-летию Казанского кафедрального собора частица Пояса была передана на вечное хранение в Санкт-Петербург, куда ежедневно стекаются сотни паломников для того, чтобы помолиться Заступнице Усердной перед великой святыней. Особую надежду на помощь Богоматери возлагают православные семьи, не имеющие детей. Известно множество примеров избавления женщин от бесплодия и дарования радости материнства по молитвам к Божией Матери у Ее честного Пояса.

С 18 по 22 марта ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы будет пребывать в Благовещенском кафедральном соборе (проспект Революции 14-В).

Встреча святыни состоится 18 марта в 8-20.

22 марта в 15 часов ковчег отправится в г. Борисоглебск.

23 марта ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы будет находиться в Знаменском кафедральном соборе г. Борисоглебска (ул. 40 лет октября, д. 35-А).

Встреча святыни – 23 марта в 7-00, отбытие – в 14 часов.