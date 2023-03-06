Первого заместителя начальника Воронежской таможни задержали ночью с амфетамином

Карьера Евгения Ф. в таможне, видимо, закончена. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Воронеже ночью 3 марта на Московском проспекте задержали первого заместителя начальника Воронежской таможни Евгения Ф. При обыске у него обнаружили сверток с амфетамином. Наркотика, правда там было немного – 1,18 грамма.

- В операции участвовали сотрудники отдела по противодействию коррупции Воронежской таможни и работники УМВД России по городу Воронежу. Уже возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». По ней грозит ответственность от трех до десяти лет лишения свободы. Или штраф до 500 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе Воронежской таможни.

Вообще обстоятельства, при которых задержали большого начальника, выглядят, мягко говоря, странно. Зачем человеку с солидной должностью, отцу троих детей так глупо подставляться? Поэтому коллеги не исключают, что кто-то мог ему, скажем так, помочь вляпаться в такую неприятную историю. Евгений Ф. уже написал заявление об увольнении.