В Воронежской области совершил аварийную посадку вертолет

Во время аварийной посадки вертолета жертв среди гражданского населения удалось избежать. Фото: Пресс-служба ЦВО.

В понедельник, 6 марта, в Павловском районе совершил аварийную посадку вертолет Ми-8. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Пока известно мало подробностей ЧП. Сотрудники оперативных служб, работающие на месте посадки, сообщают, что была повреждена линия электропередач. Впрочем, ее работа уже восстановлена.

Областные власти утверждают, что угрозы жизни и здоровью гражданского населения нет. Что случилось с экипажем вертолета, на данный момент неясно.