Игорь Артамонов: Мы должны создать такие условия в регионе, чтобы молодежь не хотела отсюда уезжать

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Руководитель Липецкой области Игорь Артамонов встретился с выпускниками программы подготовки высшего уровня резерва управленческих кадров. Они работали над задачей, поставленной Министерством труда и социальной защиты РФ, по снижению дисбаланса на рынке труда на сельских территориях. Липецкая область была выбрана для изучения вопроса и выработки предложений. В результате усилено взаимодействие с Минсельхозом России по финансированию программы «Комплексное развитие сельских территорий». На 2024 год от Липецкой области заявлено 23 проекта по строительству школ и жилых домов. Силами финансового института развития в жилищной сфере России ДОМ.РФ разработана концепция создания опорного пункта фермеров для развития сельскохозяйственных предприятий региона. Игорь Артамонов подтвердил заинтересованность в сотрудничестве с госкомпанией в реализации проектов комплексного развития территорий и арендного жилья.

«Мы должны создать такие условия в регионе, чтобы молодежь и нужные нашей экономике и социальной сфере специалисты не хотели отсюда уезжать. Для этого нужно выяснить, что мотивирует их жить и строить карьеру в других местах, и добиться того, чтобы у нас было лучше», – отметил Игорь Артамонов.

Также было отмечено, что в районах началась работа по профориентации студентов и школьников. Они встречаются со специалистами различных отраслей, посещают предприятия, на занятиях осваивают отдельные навыки профессиональной деятельности. В настоящее время формируются новые программы обучения в средних специальных учебных заведениях с учётом современных технологий, которые используются в сельском хозяйстве, и востребованности специальностей в агропромышленном комплексе. Эта положительная практика уже прошла апробацию в Чаплыгинском агропромышленном колледже и будет использована для тиражирования в других регионах.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.