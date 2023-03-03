Выходные в Воронеже: юбилей хора имени Массалитинова, концерты классики, премьера в Камерном

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

80 ЛЕТ ВОРОНЕЖСКОМУ ХОРУ ИМЕНИ МАССАЛИТИНОВА

Композитор Константин Массалитинов создал Воронежский русский народный хор в 1943 году. Коллектив выступал на передовой, став мощным духовным оружием против фашистов. На средства, собранные артистами, построили танк «Русская песня». С тех пор коллектив стал одной из визитных карточек Воронежского края, хранителем и популяризатором русского народного искусства.

Юбилей Воронежский хор отметит праздничным концертом. 5 марта в театре оперы и балета артисты покажут программу, собранную из номеров «Золотого фонда» коллектива, таких как знаменитая «Калинка», Мордасовские частушки, «Воронежские хороводы», популярнейших русских народных песен и патриотических композиций. Зрители так же увидят новые постановки «Скоморошьи забавы», вокально-хореографические композиции «Зачем меня окликнул ты» и премьерную постановку «Победа». Начало в 18.00, 12+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

КОНЦЕРТЫ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ

3 и 4 марта в филармонии выступит Павел Милюков – один из самых известных российских скрипачей, солист Московской филармонии, солист Санкт-Петербургского Дома музыки. Лауреат многочисленных конкурсов скрипачей.

В сопровождении Воронежского академического симфонического оркестра музыкант исполнит Концерт для скрипки с оркестром Яна Сибелиуса. Также прозвучит «Море» – три симфонических эскиза для оркестра Клода Дебюсси. За дирижерским пультом – заслуженный деятель искусств Воронежской области Игорь Вербицкий. Начало в пятницу в 19.00, в субботу в 18.00, 6+

Афиша филармонии

4 марта в ВКЗ воронежцы услышат молодое дарование – игру 22-летнего пианиста Тимофея Владимирова. В 2012-м он стал стипендиатом международного благотворительного фонда Владимира Спивакова, лауреат Московского международного конкурса пианистов Владимира Крайнева, международного конкурса юных пианистов Astana Piano Passion, международного конкурса пианистов «Русский сезон в Екатеринбурге», международного конкурса Piano Campus. Сейчас он продолжает обучение в Московской консерватории. Исполнитель выступал с Национальным филармоническим оркестром России, симфоническим оркестром России имени Светланова, камерным оркестром «Виртуозы Москвы», Московским камерным оркестром Musica Viva, симфоническим оркестром Московской филармонии и другими коллективами.

В рамках абонемента №4 «Steinway & Sons приглашает» Тимофей Владимиров сыграет с симфоническим оркестром Воронежского концертного зала. В программе Серенада для струнных до мажор, ор.48 Чайковского и Концерт для фортепиано с оркестром №3 Рахманинова. Начало в 19.00, 6+.

афиша ВКЗ

СПЕКТАКЛИ

В театре оперы и балета 4 марта в 18.00 оперетта Штрауса «Летучая мышь» (12+).

В театре кукол 4 марта в 11.00 и 14.00 спектакль «Дикий» (6+).

В театре драмы 4 марта в 12.00 покажет спектакль по мотивам рассказа Гайдара «Чук и Гек» (6+), 4 и 5 марта в 14.30 и 18.00 - спектакль «Ночь перед Рождеством» по повести Николая Гоголя (12+).

Ночь перед Рождеством Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

А Камерном театре 4 и 5 марта в 18.00 премьера - "Камера обскура".

Весна, 1933 год, Берлин. Бруно Кречмар, чуткий семьянин и одаренный искусствовед, между делом заходит в кинотеатр на Унтер дер Линден, и вдруг, в луче отраженного света, ухватывает лицо незнакомой ему девушки и больше не может думать ни о чем другом. Пройдет не больше года, как Бруно Кречмар потеряет все - жену, ребенка, покой, благополучие и даже собственное зрение. Бруно влечет стремление к «неотмирной» красоте, совершенное, всепоглощающее, но испепеляющее чувство любви, которой он не способен сопротивляться, несмотря на непрекращающуюся и нарастающую боль. Почему одни романы заканчиваются благополучно, другие скучно, а какие-то - разбитой вдребезги жизнью? Насколько гибельна вообще это странная и неуловимая способность – человеческое желание? (18+)

ЕГИПЕТСКИЕ СОКРОВИЩА

В музее имени Крамского открылась выставка «Бегство в Египет». Она представила работы Ирины Затуловской, созданные за последние 30 лет. Художница известна далеко за пределами России, ее работы хранятся в 30 российских и европейских музеях, включая Третьяковскую галерею, музей изобразительных искусств имени Пушкина, Русский музей, Московский музей современного искусства, Музей современного искусства «Киасма» (Хельсинки), Музей Средиземноморья (Джибеллина, Сицилия).

Название выставки метафорично отражает долгую культурную преемственность с размышлениями о жизни и смерти, о времени и подлинности незыблемости настоящего, о памяти и проживании момента как вечно длящегося.

В качестве основы экспозиции выступает специальная конструкция, напоминающая зиккурат, спроектированная Надей Корбут и Кириллом Ассом. Воронежская экспозиция включает египетские древности из собственного собрания музея. Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, здесь хранится ценнейшая коллекция памятников древнеегипетского искусства, собранная более 200 лет назад, старейшее из подобных собраний в России. Предметы из этой коллекции войдут в экспозицию Ирины Затуловской, создав новый контекст восприятия знакомых воронежцам культурных ценностей. 12+