Классическая музыка, «гнезда» и вязаные игрушки: как в Воронеже выхаживают недоношенных детей

Максимальный срок нахождения малыша в перинатальном центре – 90 дней Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Рождение ребенка – одно из важнейших событий в жизни взрослого человека. Большинство родителей с нетерпением ждут его и стараются максимально подготовиться. Однако не все возможно предусмотреть. И если реальность преподносит неприятные сюрпризы, нужно, чтобы рядом были люди, готовые оказать необходимую помощь. 20 ноября отмечается Всемирный день ребенка. По этому случаю мы хотим рассказать, как в Воронеже выхаживают самую маленькую и беззащитную категорию населения – недоношенных младенцев.

ОТ РЕАНИМАЦИИ ДО ВЫПИСКИ

Недоношенным считается ребенок, который появился на свет в период с 22-й по 37-ю неделю беременности. Срок является главным критерием, однако важен и вес малыша: выхаживают детей от 500 граммов. В нашем регионе «торопыжками» занимаются специалисты областного перинатального центра ВОКБ №1.

По словам и.о. заведующей отделением патологий новорожденных и недоношенных детей Елены Черномазовой, в 2021-м в медучреждении приняли почти шесть с половиной тысяч родов. Раньше времени появились на свет 784 ребенка.

Процесс выхаживания может быть сложным и занимать несколько месяцев. Малышей, которые не в состоянии самостоятельно дышать, сначала отправляют в отделение реанимации и интенсивной терапии. Это считается первым этапом. Когда ребенку уже не требуется искусственная вентиляция легких и он усваивает минимальный объем еды, то начинается второй этап выхаживания – в отделении Елены Александровны.

– К нам могут попадать малыши и весом менее килограмма, главное – чтобы они сами выполняли жизненно важные функции. Дети находятся в кювезах. Они с подогревом. При необходимости туда подается кислород, но ребенок, повторю, дышит сам. После того, как мы подлечили малыша. Он окреп и набрал вес, приглашаем маму. Вместе с ребенком они идут на совместное пребывание. Под нашим присмотром мама кормит его, выполняет основной уход, привыкает к малышу. Это уже третий этап, по окончании которого семья отправляется домой, – в общих чертах описывает процесс выхаживания Елена Черномазова.

Однако за этим кратким описанием на деле кроется колоссальная работа, кропотливый труд штатных сотрудников перинатального центра, узких специалистов из других медучреждений и преподавателей кафедры неонатологии и педиатрии ВГМУ, которые помогают в качестве консультантов.

– На этой неделе у меня выписалась пациентка. Она родилась весом один килограмм 30 граммов. И провела здесь 88 дней. Все это время мы круглосуточно были рядом. Наблюдали, как она прибавляла по 20-30 граммов в сутки, – рассказывает Елена Александровна. – Выписали не без проблем со здоровьем. Но в принципе, чтобы отправить ребенка домой, требуется соблюсти большое количество критериев. Основное, что можно назвать: вес более 1800 граммов, хорошие анализы, отсутствие болезней, малыш должен быть термостабильным, на рентгене не должно быть патологий. Вот когда все это сходится, то ребеночка выписывают.

СОЧЕТАНИЕ ЗАБОТЫ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМА

В процессе выхаживания очень значим и развивающий уход. Елена Черномазова отмечает, что центр старается использовать все известные методики.

– У нас есть «гнезда» – матрасы, которые имитируют материнскую утробу. В них малыши находятся в позе эмбриона. Раньше были другие мягкие приспособления, похожие на руки мамы, но остановились на «гнездах»: они удобнее. У каждого малыша свой набор вязаной одежды – носочки и шапочки. Пледы. В этом нам помогают сами мамы, волонтеры и епархия. С одной стороны, малышам так теплее. С другой, шерсть дает небольшое раздражение коже, что симулируется кровоток, – объясняет неонатолог. – Есть еще у детей вязаные игрушки – осьминожки и морковки. Их выбрали не случайно. Щупальца и ботва заменяют пуповину. Малыш может ручкой схватиться за них, а не дергать зонд или катетер.

Кроме того, малыши слушают музыку. Раньше у каждого были индивидуальные маленькие колонки. Сейчас включают в палатах, на сестринском посту, в комнате сцеживания. Как правило, звучит классическая музыка или розовый шум.

– Это звуки, которые малыш слышит еще внутриутробно – пуповины, сердечного ритма, сосудов и т. д, – добавляет про шум специалист. – Взрослым такое не подойдет, а малышам очень нравится.

До 34-й недели «торопыжек» держат в кювезах под покровом. Он защищает новорожденных от резкого света и шума. Ведь они еще не готовы воспринимать их:

– От всех этих методов мы видим результат. Иногда достаточно ребеночка немного удобнее повернуть в «гнезде», и он уже начинает лучше себя чувствовать: параметры выравниваются. Но это никак не отменяет профессионализма наших врачей, санитарочек, среднего персонала. Без их тепла и заботы ничего бы не получилось. Представляете, каким навыком нужно обладать, чтобы поставить катетер в вену?! Это же волосинка! А надо на правильную глубину его провести, зафиксировать так, чтобы эта маленькая ручка-веточка не пострадала. Средний персонал – уникальные люди. Очень ценю наших девочек. У нас здесь нет случайных людей. На каждого можно положиться.

СВЯЗЬ РЕБЕНКА И МАМЫ

До момента совместного пребывания медики никак не ограничивают мам в посещениях. Как только ребенок попадает на выхаживание, лечащий врач связывается с родившей и подробно рассказывает все правила отделения. Каждый день с 12 до 14 часов время звонков.

– Мы даже во время пандемии трижды позволяли мамам прийти и сцедить молоко. Хотя для этого требовался отрицательный тест. И были мамочки, которые сдавали анализ каждые 48 часов и приходили. Сейчас все эти меры смягчились, вновь стало возможно дневное пребывание. С 8 утра и до шести-семи вечера они могут находиться здесь. Есть две комнаты матерей, комната сцеживания. Для того, чтобы контактировать с ребенком, нужно только желание мамы, мы предоставляем все условия, - отмечает Елена Александровна.

К слову, материнское молоко – это приоритетная пища для всех младенцев, в том числе и недоношенных. При необходимости в него могут добавлять обогатитель. Если же так сложилось, что молока у мамы нет, то детей кормят специальной смесью. Бывают еще ситуации, когда ребенок самостоятельно может съесть мало, а у организма потребности в большем количестве. Тогда недостающее вводят через зонд.

– Что касается взаимодействия мамочек с детьми. В зале, где находятся кювезы, стоит специальное кресло. Если состояние малыша позволяет, то для общения можно использовать метод «кенгуру»: ребенка прикладывают на грудь матери. То есть получается контакт кожи с кожей. Было время, когда мамы рисовали рисунки для своих малышей и вешали рядом с ними. Сейчас кто-то приходит книжки читает. Другие песни поют. Никто не гонит мам. Они могут хоть всеми днями быть рядом с детьми.

ВСЕМ НУЖНА ВЕРА

Максимальный срок нахождения малыша в перинатальном центре – 90 дней. Если ребенок продолжает нуждаться в помощи, его могут перевести в детскую областную больницу на Ломоносова. Медики отмечают, что чем раньше ребенок родился, тем больше вероятность, что в будущем у него возникнут проблемы со здоровьем.

– Отложенные последствия, конечно, возможны. Для недоношенных характерны проблемы с сетчаткой глаз, бронхолегочная дисплазия, анемия, ломкость косточек, неврологические патологии. И тут очень важен родительский настрой. При выписке мы даем подробнейшие рекомендации: какие лекарства принимать, по какому графику, какие анализы сдать, каких врачей посетить и т.д. Но это рекомендации буквально на ближайший месяц. Дальше уже мамы и папы должны включаться в процесс вместе с участковыми врачами. Не переставать следить за состоянием ребенка, – добавляет Елена Александровна.

Бывают случаи, когда медики не дают хороших прогнозов, но усилия родителей и, наверное, судьба творят чудеса. Иногда и самые крошечные младенцы постепенно превращаются в здоровых детей.

– Зимой 2015-го у меня была такая пациентка. Вес при рождении – чуть более 500 граммов. Семь лет назад не так было развито и медоборудование, и развивающий уход. Тогда девочка провела у нас даже больше трех месяцев, почти четыре. Выписали с весом около 2700 граммов. Сейчас она – вполне здоровый человек. Ну разве что, чуть меньше сверстников, – вспоминает доктор.

А прошлой весной в перинатальном родилась целая четверня! Два мальчика и две девочки. Здоровыми они живут в Новой Усмани.

Елена Александровна по возможности следит за судьбой своих пациентов. Говорит, личных границ выстроить никак не получается. Каждый случай, как первый. И переживается глубоко.

– У меня большой медицинский путь: более 25 лет в профессии. И я застала те времена, когда детей 22-х недель не выхаживали. Это начинали делать только с 28-й. И когда, после роддома пришла работать в перинатальный центр, то появился элемент чего-то неизведанного. Эта работа научила меня верить в себя и в них – в малышей. При рождении такого ребенка, трудно предугадать исход. Со временем я поняла, что не нужно пытаться предопределить судьбу. Нужно просто честно делать свою работу. И все.