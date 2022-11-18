Остановить кровь помог парень из соседнего окопа: мобилизованный из Воронежской области рассказал о спасении после ранения

Стоп-кадр видео правительства Воронежской области.

Мобилизованный из Бутурлиновского района Сергей Федорков получил осколочное ранение в ходе СВО. Сейчас он лечится в одном из российских госпиталей. К счастью, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Разведчик надеется, как можно скорее поправиться и вернуться к товарищам. Пока же Сергей поделился подробностями своей истории и рассказал о быте мобилизованных, их обеспечении и обучении. Видео опубликовала пресс-служба правительства региона в своем телеграм-канале.

- Призвался по мобилизации 16 октября. 30-го числа перебросили в Валуйки Белгородской области. Там нам выдали вооружение и бронежилеты. 1 ноября в обед начали укомплектовывать разведгруппы. На четырех КамАЗах нас вывезли за линию фронта. Там я получил осколочное ранение в шею. Если честно, даже не понял, что произошло. Просто рядом взорвалось. Звон такой стоял в ушах, - вспоминает боец.

Когда Сергей немного пришёл в себя, то вылез из окопа. Нужно было посмотреть, что с другими ребятами.

- Повернулся направо, там рыл окоп Черныш. Гляжу - лежит каска, вся разодранная. Подумал, что он всё... «груз 200». Поворачиваю голову налево. Пацаны смотрят на меня такими круглыми глазами. Даже сперва не понял, почему. Отхожу немного назад. А из меня кровь льётся. Вся шея в крови. Снял перчатку и зажал рукой рану. И тут опять начала работать украинская артиллерия.

По словам Сергея, пришлось лежать минут 40. В это время шёл плотный огонь. Потом к нему приполз тот самый Черныш. Парень оказался живым.

- Он оказал мне первую медицинскую помощь. Залатал шею. Потом лежал на мне еще часа полтора. Артиллерия делала перерывы минут на пять-семь. Наверное, перезаряжались. У меня язык опух, но всё равно пытался дать ребятам какие-то советы. Меня ведь хотели командиром отделения сделать.

Боец Федорков говорит, что обучение хоть и длилось восемь дней, но очень помогло. Пример тому - товарищ из соседнего окопа, который не испугался.

- Нас научили штурмовать здания и окопы. Правильно работать в двойке и звене. С нами занимались знающие люди - Спартак и Куба. Они опытные. Не по книжки учат. У меня кличка Левша, по понятным причинам. Так я научился за два дня стрелять правой рукой. На третий уже помогал другим.

По словам Сергея, к качеству снаряжения, экипировки, оружия, количеству боеприпасов тоже вопросов не возникло. Вдоволь было и продовольствия. Никто не жаловался.

- Говорят, кого-то командиры бросают. У нас такого не было. Наш командир - хороший мужик, - отмечает боец. - Как поправлюсь, собираюсь обратно. Там ребята мои. Мы со всеми сдружились.