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Экономика18 ноября 2022 9:50

Клиентам банкоматов стала доступна новая опция – отправка электронного чека на email

Электронный чек содержит ту же информацию, что и на бумажном носителе, и при этом всегда будет «под рукой» у клиента
Источник:kp.ru
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Отправить чек на email можно при снятии и внесении наличных, оплате услуг и переводе средств с карты на карту. После подтверждения операции клиенту предлагается альтернатива: распечатать чек, отправить его на email или продолжить обслуживание без чека.

Внедрение опции по отправке электронного чека на email стало еще одним шагом в этом направлении. В целом благодаря поэтапному отказу от использования бумажных чеков за 2 квартала 2022 года нам удалось сэкономить более 1400 км чековой ленты. Ожидается, что в итоге данные мероприятия позволят снизить количество печатаемых чеков в банкоматах на 20%, – прокомментировал начальник управления «Устройства самообслуживания» ВТБ Сергей Панюшкин.

Перевод клиентов на экологические пути самообслуживания происходит постепенно. Например, баланс карты уже можно посмотреть в приложении или интернет-банке, а также на экране банкомата, онлайн. При необходимости в банкомате можно распечатать мини-выписку.

БИЗНЕС-ПРЕСС