Выходные в Воронеже: концерт вундеркиндов, выставка кукол

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

СПЕКТАКЛИ

В театре оперы и балета 18 ноября в 19.00 мюзикл "Дамских дел мастер" (12+). 19 и 20 ноября в 15.00 на малой сцене пройдет программа «Танцы сердца» (12+). Солисты балета исполнят разно жанровые миниатюры: от классических вальсов до зажигательных народных танцев. Хореографическую программу дополнят вокальные композиции в исполнении солистов оперной труппы театра. 19 ноября в 18.00 мюзикл "Мужчина моей мечты" (12+). 20 ноября в 18.00 опера Верди «Травиата» (12+).

Мужчина моей мечты Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В театре драмы 18 ноября в 19.00 и 20 ноября в 18.00 спектакль «Американские горки» по пьесе Эрика Ассуса (12+).19 ноября в 18.00 спектакль «Ракушка» (12+) по пьесе Педро Кальдерона де ла Барка.

КОНЦЕРТЫ

18 ноября в Воронежском концертном зале в рамках абонемента №4 «Steinway & Sons приглашает» с симфоническим оркестром ВКЗ выступят солисты-вундеркинды Елисей Мысин и Захар Внутских. Юных пианистов, постоянных участников проектов Дениса Мацуева неспроста называют «новыми Моцартами».

Елисей Мысин из Ставрополя в свои 11 лет уже известный пианист и композитор. Финалист Всероссийского телевизионного конкурса «Синяя птица», лауреат международных конкурсов, обладатель главной награды «Золотой Парнас» на XVll Международном форуме пианистов Bieszczady bez granic (Польша,февраль 2022). Сыграл главную роль в фильме «Про Лелю и Миньку» по рассказам Зощенко (2020). Захар Внутских из Перми - лауреат международных конкурсов, победитель ХХ Молодежных Дельфийских игр России (2021) и ХV Молодежных Дельфийских игр государств-участников СНГ (2021).

В первом отделении программы прозвучат Концерт №1 G-dur для фортепиано с оркестром Равеля, Концерт для фортепиано с оркестром a moll ор. 16, 1-я часть Грига, во втором отделении - концерты Шора. Начало в 19.00, 6+

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19 и 20 ноября в дворцовом комплексе Ольденбургских в 14.00 концерт «Поклон Петру Великому. Музыкальный портрет эпохи Просвещения». В программе прозвучат произведения салонной музыки XVIII и начала XIX века, русские песни, а также произведения европейской музыки эпохи Барокко. Исполнители: солисты филармонии Карина Броян, Яна Сафронова, Айнара Ганбарова, Владимир Головин, Максим Шабанов, Галина Леонова, Евгения Грибановой. Концерт пройдет в Доме с ризалитами. 12+

В филармонии 20 ноября в 13.00 пройдет концерт Губернаторского эстрадно-духового оркестра в рамках абонемента «Фантазии с оркестром». 12+

В библиотеке имени Никитина 19 ноября в 15.00 бесплатный концерт «Фламенко на сцене Никитинки» (12+). А 20 ноября в 15.00 бесплатный концерт студентов института искусств «Композитор Клод Дебюсси и тайна мгновения его музыки» (12+).

ПРИНЦ ЦИРКА

В цирке можно посмотреть последнюю программу перед закрытием здания на масштабную реконструкцию. В шоу фонтанов «Принц цирка» за представление на арену выливается 90 тонн воды. Высота фонтанов достигает 28 метров (струи бьют из 248-ми форсунок). Гвоздь программы - аттракцион Владислава Гончарова «Один среди львов». В номере одновременно на манеж выходит десяток хищников. А у дрессровщиков Дарьи и Александра Оноприенко «Лиры» трюки исполняют 10 ярких дрессированных попугаев. Также воронежцы увидят выступление велоакробатов, гимнастов, эквилибристов, велофигуристов и жонглеров. В шоу звучит авторская музыка, использованы 200 эксклюзивных костюмов и яркие декорации. 19 ноября в 13.00 и 17.00, 20 ноября в 13.00. 0+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

60 КУКОЛ

В музее имени Крамского работает выставка «История прекрасных кукол». Фарфоровые красавицы XIX века именитых фабрик Франции и Германии, «Ренессанс антикварных кукол» от Любови Фартушной из Краснодара, вселенная харизматичных ангелов Марины Овчаренко из Калуги, сказочные и таинственные куклы с частичкой души от Татьяны Велес из Ямало-Ненецкого автономного округа, характерные образы, продуманные до мельчайших деталей, от воронежской кукольницы с мировым именем Ларисы Гуцевой. На выставке представлено более 60 уникальных экспонатов.

- В основу экспозиции легли антикварные куклы из коллекции художника и мецената Светланы Пчельниковой, собранные и отреставрированные ею для Александровского дворца в Царском селе. Выставка дополнена современными авторскими куклами художников, которые, отдавая дань прошлому, создают шедевры кукольного искусства, - отметили в музее.

Выставка на третьем этаже музея продлится до 22 января 2023 года, 0+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Также в музее имени Крамского можно посмотреть акварели и графические рисунки художника-мариниста на экспозиции «Открывая фонды. Акварели и рисунки Боголюбова», а еще выставку «Связь поколений», посвященную 350-летию со дня рождения Петра I.

В Доме архитектора работает выставка «Отпечатки времени» - работы художницы Нелли Фроловой в техниках гравюры на картоне, линогравюры, офорта, монотипии и акварели. 12+