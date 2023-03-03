Воронежский депутат помог волонтерам в создании маскировочных сетейдля участников СВО

фото: Воронежская городская Дума

В прошлом году в Воронеже была создана группа добровольной поддержки и помощи ZOV и полевым госпиталям на приграничных территориях общественного объединения волонтёров «Ребятам Z». Они изготавливают маскировочные сети для военнослужащих, находящихся на передовой. Внес свою лепту в производство и депутат городской Думы Владислав Новомлинский.

фото: Воронежская городская Дума

Парламентарий встретился с общественниками-швеями. Они попросили его о помощи, и депутат откликнулся. Владислав Новомлинский привез волонтерам материал, из которого делают маскировочные сети и важный инструмент – электрический нож для раскройки. Швеи заверили, что теперь производительность труда увеличится в разы.

В свою очередь парламентарий отметил благородный труд волонтеров.

- Огромное вам всем спасибо, что не жалеете своего времени и делаете такое важное для всех дело. Я со своей стороны готов всячески вам в этом помогать. Может быть, наш вклад скромный, но если таких шагов много, то все они приближают нас всех к победе, - сказал Владислав Новомлинский.

Женщины рассказали депутату, как они создали свою группу добровольцев. Помещение на ул. 45-й Стрелковой дивизии, где они шьют маскировочные сети, помогли им найти неравнодушные люди. Теперь изготовление продукции поставлено на поток: заканчивается работа над одной партией сетей, берутся за следующую. Изготовление – дело хоть и трудоемкое, напряженное, но необходимое.

фото: Воронежская городская Дума

Самое главное, отмечают добровольцы, продукция со склада тут же отправляется в зону специальной военной операции на позиции российских Вооруженных Сил. Как рассказали волонтеры, их сетями ребята не только укрывают танки, технику, окопы, но и спасли ни одну жизнь от осколочных гранат.

Ирина Шабанова