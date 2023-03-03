Председатель Воронежской облдумы помог жителям региона решить вопросы благоустройства

фото: Воронежская областная Дума

Одиноко проживающая пенсионерка из Борисоглебска попросила помочь с уборкой снега около ее дома. По договоренности с волонтерским центром волонтеры Победы почистили снег возле дома заявительницы и будут оказывать пожилой женщине необходимую помощь на постоянной основе. Также поступили просьбы помочь с благоустройством территории и восстановлением уличного освещения. Вопросы оперативно решены по согласованию с местной администрацией.

Кроме того, в адрес Владимира Нетёсова поступили обращения, связанные с поддержкой участников СВО. Были намечены пути дальнейшего сотрудничества в сфере отправки гуманитарных грузов.

Также жители региона просили разъяснить ряд вопросов в сфере ЖКХ. Все заявители получили развернутые правовые консультации.

Напомним, записаться на прием к депутату, представляющему ваш избирательный округ, или получить справочную информацию можно в общественной приемной Воронежской областной Думы по телефону 8(473)277-93-13 с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу — с 9.00 до 16.45 (кроме выходных и праздничных дней). Перерыв с 13.00 до 13.45.

Обращения в адрес депутата можно направить письменно по адресу 394018, г. Воронеж, ул. Кирова, 2 или в электронном виде — на сайте регионального парламента работает электронная приемная.

Чтобы обращение было рассмотрено, необходимо внимательно заполнять разделы регистрационной формы, формулируя вопросы четко и корректно. Письменный ответ на все поступившие вопросы будет направлен заявителям в установленный законом срок.

Также обращения к депутатам Воронежской областной Думы можно оставить в общественных приемных политических партий, представленных в региональном парламенте.