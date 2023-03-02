Нововоронежская АЭС на 3,61% перевыполнила план февраля по выработке электроэнергии

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Суммарный объём электроэнергии, выработанной атомной станцией за два месяца 2023 года, составил 4,996 млрд кВт·ч, что превышает показатель за аналогичный период 2022 года (4,819 млрд кВт·ч). Этой электроэнергии достаточно для обеспечения нужд Воронежской области на протяжении четырех месяцев.

Работа Нововоронежской АЭС с января по февраль позволила сократить выброс парниковых газов в атмосферный воздух в объёме 1,67 миллиона тонн эквивалента СО2 (если бы такой же объём электроэнергии вырабатывался угольной станцией).

«Неуклонный рост показателей выработки электроэнергии стал возможен благодаря слаженной и профессиональной работе всех подразделений, качественному техническому обслуживанию оборудования, а также неукоснительному соблюдению требований технологического процесса, правил охраны труда и культуры безопасности», – отметил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

В настоящее время энергоблоки №4, №5, №6 и №7 НВ АЭС работают в штатном режиме и несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком.

Радиационный фон на Нововоронежской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС