Обвиняемые в убийстве воронежской студентки проведут в СИЗО еще три месяца

В заточении молодые люди останутся до 12 июня Фото: Ирина ШАБАНОВА

Почти после месячного перерыва 2 марта в стенах Воронежского областного суда продолжилось рассмотрение резонансного уголовного дела о зверском убийстве 20-летней студентки Борисоглебского филиала ВГУ Анастасии Колган. Участники процесса на заседании снова приготовились к допросу обвиняемых - троих парней - Дмитрия К., Владимира К. и Андрея Ш. Однако и в этот раз была найдена причина, чтобы избежать дачи показаний.

Напомним, ранее они имитировали температуру и давление, затем Дмитрий К. прямо в суде отказался от адвоката из-за «разногласия позиций». Ему тут же назначили нового. Однако за три недели адвокат, хотя и ознакомился с материалами дела, не встретился с подзащитным. Он обратился к суду с ходатайством об отложении рассмотрения дела. Его поддержал и сам Дмитрий К.

В очередной раз парни избенжали дачи показаний Фото: Ирина ШАБАНОВА

- Я с адвокатом познакомился только сегодня. У меня не было возможности с ним встретиться.

Судья Максим Петров отложил заседание до 23 марта. И рассмотрел ходатайство гособвинителя о продлении обвиняемым меры пресечения. Прокурор попросила оставить троицу в СИЗО еще на три месяца, поскольку они еще не были допрошены, им вменяют особо тяжкие уголовные статьи, а также они могут скрыться от правосудия или угрожать свидетелям и потерпевшим. Суд встал на сторону обвинения и продлил их пребывание за решеткой до 12 июня.

Фото - СУ СКР по Воронежской области. Место, где нашли Настю Колган

Напомним, трагедия произошла во вторник, 7 сентября, 2020 года. По версии следствия, двое жителей Борисоглебска и уроженец Волгоградской области, выманили Анастасию Колган из общежития под видом прогулки и обманом увезли ее в Новохоперский район. Изначально они знали, что у студентки на банковской карте есть крупная сумма денег. Жестоко расправившись с девушкой (на ее теле насчитали 31 ножевое ранение и 6 ударов арматурой), они похитили у нее карту и мобильный телефон. А тело спрятали в овраге на окраине села Озерное. Чтобы не нашли студентку, забросали ее ветками и травой.

Молодые люди были задержаны, когда они принялись опустошать карту. Им предъявили обвинение в середине октября 2021 года по п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений).

Судебное следствие продолжается.

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