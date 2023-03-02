23 сотрудника Нововоронежской АЭС примут участие в чемпионате профессионального мастерства REASkills-2023

Фото из архива УИОС.

Пять участников и их эксперты прошли отбор в индивидуальных компетенциях «Технологические системы энергетических объектов», «Неразрушающий контроль», «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики», «Охрана окружающей среды», «Промышленная автоматика».

Также нововоронежские атомщики будут бороться за лидерство в командных компетенциях «Управление качеством» и «Вывод из эксплуатации объектов использования атомной энергии». В этом году появилась новая компетенция – «Цифровое ПСР-предприятие», в которой команда НВ АЭС также примет участие.

В 2023 году от работников НВ АЭС поступили 74 заявки на участие в отборочном туре чемпионата, что является рекордным числом для Нововоронежской атомной станции. В прошлом году попробовать свои силы решили 65 сотрудников.

«Мы всегда поощряем желание наших работников показать свои практические навыки и уровень теоретических знаний. Участие в конкурсах профессионального мастерства – это часть профессионального роста специалиста. Также не может не радовать постепенно увеличивающийся интерес к подобным мероприятиям. Их развитие и популяризация помогают становлению института наставничества в нашей профессиональной сфере», – сказала и.о. заместителя директора по управлению персоналом Наталия Бодрова.

Напомним, в прошлом году сотрудники Нововоронежской АЭС завоевали золотые медали в командных компетенциях «Вывод из эксплуатации объектов использования атомной энергии» и «Инженерное мышление. Каракури». Также команда НВ АЭС стала серебряным призером в компетенции «Управление качеством».

В 2023 году 1084 работника предприятий Электроэнергетического дивизиона подали заявки на участие в REASkills. На чемпионат отобрали 215 конкурсантов и 156 экспертов. Чемпионат пройдет с 10 по 14 апреля в Нововоронеже, Удомле, Балакове, Чебоксарах и Екатеринбурге.

Нововоронежская АЭС, Нововоронежский филиал АО «Атомэнергоремонт» и Опытно-демонстрационный инженерный центр по выводу из эксплуатации примут на своих площадках четыре компетенции из 22: «Обслуживание и ремонт релейной защиты и автоматики», «Неразрушающий контроль», «Промышленная механика и монтаж», «Вывод из эксплуатации объектов использования атомной энергии».

Победители REASkills-2023 будут представлять Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом» на отраслевом чемпионате AtomSkills-2023.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС