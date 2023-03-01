Эксперты Центрального штаба ОНФ инспектируют с представителями мэрии проблемные адреса Воронежа

Фото с сайта мэрии Воронежа Фото: Предоставлено

Глава Воронежа Вадим Кстенин встретился с руководителем группы, членом Центрального Штаба ОНФ Светланой Калининой, которая в эти дни со своей командой совершает объезды по проблемным адресам в городе. На встрече обсудили отдельные городские объекты и вопросы организации взаимодействия представителей движения с муниципалитетом.

– К инспекционным выездам привлёк руководителей управ районов, профильных управлений, которые на местах доложат, как устраняются недостатки,- сообщил в своем телеграм-канале мэр Вадим Кстенин. - Местное самоуправление и ОНФ делают общее дело, поэтому мы не воспринимаем критику как нечто несправедливое.

Фото с сайта мэрии Воронежа Фото: Предоставлено

ПРОБЛЕМЫ С ВОДОЙ И РАССЕЛЕНИЕ ДОМОВ

Глава города назвал замечания представителей Народного фронта сигналом к устранению беспокоящих горожан проблем. В частности, стороны обсудили реализацию механизмов комплексного развития территорий для ускорения расселения ветхого и аварийного жилья за счёт частных средств.

Первым адресом на маршруте стал дом №80 по улице Машиностроителей, где три года наблюдаются перебои с холодной водой на верхних этажах.

По словам генерального директора «РВК-Воронеж» Олега Николаенко, для нормализации давления в доме и переключения его на повысительно-насосную станцию переложили около 10 метров водопровода и заменили две задвижки с увеличением диаметра.

На месте участники совещания договорились к 1 апреля стабилизировать подачу. А надзорные ведомства проведут проверку.

Фото с сайта мэрии Воронежа Фото: Предоставлено

Затем участники объезда посетили аварийный дом №62 по улице Машиностроителей. Его признали непригодным для проживания 30 декабря 2022 года, однако в программу расселения из-за сроков он не вошел. Жильцам предложили переселение в маневренный фонд. Кроме того мэрия рассматривает вариант с участием квартала в программе комплексного развития территорий (КРТ).

Вопрос сроков расселения также волнует и жителей дома 179 по улице 9 Января, он числится аварийным с 29 августа 2018 года. По этому кварталу в районе остановки «улица Газовая» по инициативе мэра уже идет детальная проработка проекта КРТ.

– Люди должны иметь возможность переехать в безопасное новое жилье в обозримой перспективе. Рассмотрели варианты корректировки параметров КРТ, чтобы найти компромисс между интересами горожан и экономикой застройщиков, – сообщил в своем телеграм-канале глава города.

Здесь также определили срок: до 1 апреля мэрия предоставит разработанные проектные решения и предложит горожанам варианты и даты расселения.

– Мы на каждом объекте понимаем, что есть решение. Мне нравится, когда специалисты приходят с ответами на вопросы. Поэтому, то, что вы знаете перспективу развития города, мне понятно, – прокомментировала член Центрального штаба ОНФ Светлана Калинина итоги осмотра аварийных домов на ул. 9 Января.

Фото с сайта мэрии Воронежа Фото: Предоставлено

МУЗЕЙ ВДВ

Далее инспекторы отправились в Коминтерновский район, чтобы посмотреть, как идет строительство музея ВДВ. Сейчас здесь ведется устройство колонн, монолитных стен и перегородок, рабочие прокладывают инженерные и монтируют вентиляционные сети. Подрядчик готовится к обустройству кровли и отделочным работам.

Во время обсуждения возник вопрос о сроках сдачи объекта и дополнительных соглашениях об авансировании в связи с ростом стоимости материалов. Подрядчик обязался раз в две недели отчитываться о ходе работ. Светлана Колесникова предложила пригласить на открытие нового объекта участников СВО.

ПРИЮТ ДЛЯ СОБАК

Конечно, гости не могли обойти вниманием такой важный для Воронежа объект, как муниципальный приют для безнадзорных животных. Член Центрального Штаба ОНФ обсудила вопросы переноса срока сдачи объекта в эксплуатацию на середину лета в связи со сложившейся ситуацией.

На объекте сейчас идет монтаж кровли карантинного отделения и отапливаемого павильона. Стартовали работы по устройству тепловой сети, вентиляции и кровли. Ход строительства контролирует лично глава города.

ПЕРВАЯ ЗИМА ОБНОВЛЕННОГО ПАРКА "ОРЛЕНОК"

В ходе посещения парка «Орленок» Светлану Калинину заинтересовала тротуарная плитка и устройство детской площадки, где на одной из локаций покрытие у детского игрового оборудования выполнено из коры.

В мэрии отметили, что все работы в этой зоне парка курировались экспертом Минстроя РФ и такой вид покрытия впервые использован на территории крупного общественного пространства в нашем городе. Участники совещания отметили, что в зимний период площадку непросто приводить в надлежащее состояние. Однако обслуживающая парк организация регулярно следит за ее состоянием.

Представители ОНФ указали на необходимость проведения инвентаризации плиточного мощения «Орленка». По словам руководителя городского управления экологии Галины Воробьевой, все парки перед началом сезона приводятся в порядок, и их состояние контролируется ежедневно. «Орленку» же будет уделено особое внимание, поскольку это первый зимний сезон после его масштабной реконструкции.