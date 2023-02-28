Конная прогулка, мастер-класс по лепке и полет в аэротрубе: что подарить жительницам Воронежа на 8 марта

Полет на воздушном шаре - самый необычный подарок, но и наиболее дорогой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новый год, День всех влюбленных, 23 февраля, 8 марта…Череда праздников, которая выпадает на зимне-весенний период, способна истощить практически любого. И не только с точки зрения финансов. «Что же ей/ему подарить?» - вот вопрос, занимающий умы тысяч людей в этот период. Хорошо, если человек заранее сообщает о том, что хотел бы получить (тема с вишлистами – списками желаний и подарков – в последние годы стала очень популярной). Такой презент точно порадует его обладателя, однако будет лишен всяческой неожиданности. А ведь мы, девушки, так любим сюрпризы! Даже самая рациональная и практичная представительница прекрасного пола в глубине души всегда порадуется оригинальному поздравлению, а не очередной полезной вещи.

Так, прошлым летом молодой воронежец сделал предложение своей девушке с помощью телебашни. В тот момент, когда парень произносил заветные слова, на конструкции зажглись сердца и инициалы возлюбленных «В+Д». Подобное событие, конечно, трудно сравнивать с календарными праздниками. Однако этот пример хорошо иллюстрирует нестандартный подход к поздравлению. И в очередной раз доказывает, что самое ценное - впечатления. Думается, что спустя годы девушка будет вспоминать именно буквы на телебашне, а не дизайн подаренного кольца.

Поэтому в преддверии 8 марта мы подготовили подборку подарков, которые точно вызовут у женской половины яркие и необычные эмоции.

МАМА, Я ЛЕТАЮ!

Кто из нас в детстве не мечтал научиться летать? Теперь же благодаря аэротрубе человек может испытать ощущение свободного падения. Он в состоянии буквально парить в воздухе. Предварительно вам выдадут необходимую экипировку, а инструктор объяснит технику и покажет жесты для общения внутри тренажера. Один заход в аэротрубу обычно длится около двух минут. За два-три сеанса можно и приноровиться к плотному потоку воздуха, и распробовать самое важное - ощущение полета. Сильно усердствовать в первый раз не стоит: продолжительное нахождение в тренажере может сильно утомить. Не позвольте забитым мышцам испортить классное настроение от оригинального подарка. Цена такого презента будет варьироваться в пределах 2500 - 3500 рублей.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ПОПАСТЬ В ЯБЛОЧКО

Поход в тир - вариант, который с первого взгляда может показаться не очень женским. Зато он точно гарантирует выброс хорошей порции адреналина. Практически все стрелковые клубы предлагают новичкам базовый, ознакомительный пакет, включающий 40 или 50 патронов, защитные очки и наушники, различные мишени и индивидуальное занятие с инструктором. Специалист расскажет и покажет на практике, как обращаться с оружием. В среднем такой подарок обойдется в 3000 рублей.

РУКИ И ГЛИНА

Для любителей творческого и более спокойного размеренного отдыха идеально подойдет посещение гончарной мастерской. Можно посетить общий мастер-класс и создать, а затем и раскрасить кружку, тарелку, шкатулку, пиалу, подсвечник, сахарницу или другую понравившуюся вещь. Также существуют варианты индивидуальных занятий. Для создания изделия используют либо ручную лепку, либо гончарный круг. Стоимость такого уютного подарка – от 1500 рублей.

ВЫЗЫВАЕТ АДРЕНАЛИНОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ

Картинг – отличное времяпрепровождение для любительниц скорости и соревнований. Подобный отдых наполнен уже упомянутым адреналином, а еще весельем и удовольствием. Что немало важно – на таком треке не страшно не вписаться в поворот или превысить скорость. Перед выходом на трассу вас экипируют и проинструктируют: без техники безопасности никуда. Как правило, заезды длится 10 минут. Стоимость одного 800-1000 рублей.

Фото: Оксана ЗУЙКОВА

ГОРОД НА ЛАДОНИ

Еще один способ оказаться в воздухе, но уже не в закрытой трубе – параплан. От вас не потребуется практически никаких усилий, так как полет проходит в сопровождении инструктора. Он рулит и руководит процессом. Для тех, кто только хочет познакомиться с планером, возможен двухминутный тест-драйв. Он включает взлет, набор высоты, полет по кругу, снижение и посадка. Высота до 100м. Можно также взять пятиминутный полет, подъем составит до 300 метров. Цена такого подарка будет колебаться от 1500 до 4000 рублей.

ПРИЯТНОЕ С ПОЛЕЗНЫМ

Конная прогулка еще один хороший подарок на 8 марта. Во-первых, общение с лошадьми полезно для нервной системы и нормализации эмоционального фона. Во-вторых, катания преимущественно проходят по живописным местам, а значит, вы сможете и хорошими пейзажами полюбоваться, и наделать красивых фотографий на память и для соцсетей. В среднем часовая прогулка обойдется в 1000 рублей.

ПРЕДЕЛ РОМАНТИКИ

Воздушный шар. Этот вариант, пожалуй, самый необычный. Вот вы стоите на земле, а уже в следующую минуту парите в воздухе. Трепет наполняет сердца во время подъема. Волнительный страх охватывает грудь из-за погружения в неизведанное. Набор высоты. Еще мгновение. И вот вы уже сливаетесь с едва уловимым движением шара. Наступает спокойствие. Вряд ли вы когда-нибудь забудете такой подарок.

Однако подобный презент и самый дорогой. Полет для одного человека в составе группы обойдется в 14 000. Для двух человек, кстати, цена будет такой же. Если же вы захотите индивидуальный тур на шаре, то придется заплатить 23 000 - 25 000. Из хороших новостей: организаторы время от времени проводят акции, в том числе и в преддверии праздников, и могут делать неплохие скидки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Минималистичные букеты, «вывернутые» тюльпаны, ветки березы и эвкалипта: воронежские флористы посоветовали, что дарить на 8 марта

Как мужчинам выкрутиться в период санкций и удивить своих прекрасных половинок – в материале «Комсомолки» (подробнее)