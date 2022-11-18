Спортивные выходные в Воронежской области: чемпионат ЦФО по кудо, Кубок Феникса по баскетболу и соревнования по всестилевому каратэ

Поединки по кудо стартуют в 9.00. Фото: rsbi.ru

Любителей единоборств в выходные ждут немало соревнований. В Воронеже СШОР №33 (Бульвар Победы, д. 17Б) с 19 по 21 ноября пройдут чемпионат и первенство ЦФО по кудо. Это полноконтактный вид единоборств, поединки проходят в головных уборах и перчатках. Соревнования все три дня стартуют в 9.00.

Там же в воскресенье, 20 ноября, состоятся областные соревнования по всестилевому каратэ. Турнир будет очень массовым, на него приедут 250 спортсменов. Бои начнутся в 9.00.

На соревнования приедут 250 каратистов. Фото: rossadm.ru

В рамках празднования Всероссийского дня самбо в Воронежской области в Нововоронеже 19 ноября пройдет турнир в крытом манеже легкоатлетического «Спортцентра» (улица Строителей, дом № 1). В нем будут участвовать 160 спортсменов. Поединки стартуют в 10.00.

Cамбисты покажут класс в Нововоронеже. Фото: krascsp.ru

Поклонникам командных соревнований также будет на что посмотреть. С 18 по 21 ноября в Воронеже пройдет второй раунд группового этапа открытого межрегионального турнира по баскетболу «Кубок Феникса» среди юношей 2009 г.р. Турнир состоится в спорткомплексе «Согдиана-Скиф» (ул. Цимлянская 3а). Игры будут начинаться в 9.00.

Юные баскетболисты померяются силами в спорткомплексе "Согдиана-СКИФ". Фото: unost-oskol.ru

А 20 ноября в самом центре Воронежа, напротив Центрального стадиона профсоюзов, в спорткомплексе «Центральный» (ул. Студенческая, 17) пройдут игры чемпионата России по гандболу среди женских команд первой лиги. На игру мастериц ручного мяча можно будет посмотреть с 9.00.

Игры первой лиги женского чемпионата России по гандболу можно увидеть в самом центре Воронежа. Фото: ГАНДБОЛ | Первая ЛИГА ЖЕНЩИНЫ ВКонтакте.

Также 20 ноября состоится чемпионат Воронежской области по спортивному ориентированию в дисциплине кросс-марафон. Соревнования будут проходить в спорткомплексе «Олимпик» (Московский Проспект, 150). На дистанции выйдут 100 спортсменов. Начнутся забеги в 11.00.

Спортивное ориентирование - это не только скорость, но и смекалка. Фото: Федерация спортивного ориентирования России ВКонтакте.

Любители интеллектуальных видов спорта могут понаблюдать за чемпионатом Воронежской области по шахматам. Соревнования пройдут в шахматно-шашечном центре (ул. Фридриха Энгельса, д. 34). Начнется чемпионат 19 ноября. Продлятся шахматные баталии до 27 ноября. Противостояния за черно-белой доской стартуют в 16.00.