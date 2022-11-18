«На депутатском контроле»: Владимир Ходырев на личном приеме встретился с воронежцами

фото: Воронежская городская Дума

На базе региональной приемной председателя партии «Единая Россия» прошел очередной прием граждан. С воронежцами встретился председатель городской Думы Владимир Ходырев. Спикеру рассказали о насущных проблемах и попросили содействия в вопросах благоустройства территории и ремонта дорог.

ОДНОСТОРОНЕЕ ДВИЖЕНИЕ И РЕМОНТ ДОРОГ

Например, обратившаяся в ходе приема жительница улицы Ломоносова рассказала о том, что на участке возле многоэтажек № 53, 63, 57 и 73 до 2015 года было предусмотрено одностороннее движение. Это было удобно для людей, но потом ситуация изменилась. Женщина попросила вернуть одностороннее движение.

В свою очередь председатель ТОС «Столярный» пожаловался на аварийные деревья и разрушенный асфальт на улице Столярная. Аналогичная ситуация с дорожным покрытием и на улице 19-й Стрелковой дивизии. Там также требуется привести в порядок тротуары и заезд с улицы 19-й Стрелковой дивизии на улицу Лермонтова.

Владимир Ходырев сообщил, что проведет совещание с руководителем управления дорожного хозяйства города. На нем он пообещал обсудить вопросы ремонта дорог и возможность организации одностороннего движения. А по поводу опиловки деревьев депутат оперативно связался с управлением экологии города.

фото: Воронежская городская Дума

СПАСИБО ЗА «КОРАБЛИК»

Не обошлось без слов благодарности в адрес спикера горДумы. Старшая дома №34 по улице Богатырская рассказала, что жильцы очень довольны установленным в этом году игровым оборудованием на площадке. Особенно понравился ребятишкам комплекс в виде кораблика. Женщина также попросила помощи в ремонте внутридворового проезда. Владимир Ходырев пообещал проконтролировать вопрос ремонта проездов у многоэтажек № 34, 34а, 36 по улице Богатырская и дома №2 по улице Электровозная.

ВМЕСТО СКВЕРА СНОВА СВАЛКА?

Старшая дома № 102 по улице Калининградская рассказала о давней проблеме – незаконной свалке в их дворе. После жалоб в горДуму в прошлом году мусор вывезли. Владимиром Ходыревым совместно с депутатом горпарламента Владиславом Новомлинским и депутатом областной Думы Михаилом Гусевым были выделены средства на создание рядом с указанной территорией мини-сквера. Но в этом году ограждение и плиточное покрытие пришли в негодность. А сам сквер, по словам жителей, не убирается. По этому поводу возникает резонный вопрос к сотрудникам управы: как принимались работы у подрядчика и почему не присматривают за чистотой в зеленой зоне.

Кстати, в этом году было решено мусорные контейнеры ликвидировать. А в доме №102 и доме №108 установить закрытые площадки для сбора мусора. Средства на эти цели были запланированы в бюджете депутатом Владиславом Новомлинским.

Старшая по дому пояснила Владимиру Ходыреву, что до сих пор не состоялись торги на приобретение ворот для мусорного контейнера. Не решен до конца вопрос и с установкой детского игрового и спортивного оборудования на площадке – привезли только частично. Спикер горДумы поручил управе не затягивать со сроками.

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В 2022 году по наказам воронежцев Владимир Ходырев решил многие вопросы, которые волновали горожан. Например, у дома №28 по улице Тепловозная появилось освещение. Наполнили оборудованием детские площадки на улицах Родниковая и Богатырская, доустановлены элементы на улицах Летняя, Приграничная. На улице Минская у дома №69 высадили крупномерные саженцы катальпы. А коллектив и родители детской школы искусств №3 прислали парламентарию благодарственное письмо. Он помог в обновлении мебели для учащихся, а также в приобретении цифрового пианино, баяна и сценической обуви.

Ирина Шабанова