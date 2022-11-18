Сотрудница медсанчасти воронежского аэропорта: «После вступления в независимый профсоюз мне перестали платить премиальные»

Сотрудница медсанчасти утверждает, что к профсоюзам в воронежском аэропорту относятся нетерпимо. Фото: из архива «КП»

С жалобой на состояние дел в медсанчасти Воронежского аэропорта в редакцию «КП-Воронеж» обратилась ее сотрудница Наталья:

- С марта мне вынужденно приходилось совмещать две должности из-за отпуска коллеги. Дополнительно по просьбе начальника вела табель, графики дежурств, занималась оформлением счетов в бухгалтерской программе. Начальник говорил, что решит вопрос с премированием. Но к сожалению, «забывал» о обещании. Потом настойчиво в присутствии коллектива требовал приступить к выполнению поручений. Понимая, что меня принуждают к выполнению необоснованных обязанностей, отказалась. Мне начали грозить увольнением. Неоднократно писала служебные записки на имя на имя вышестоящего руководства, мне обещали поговорить, решить вопросы, но время шло, а ничего не менялось.

В начале сентября я и мои коллеги вступили в профсоюз «Голос медицины» не только для отстаивания своих прав, но и для бесплатных семинаров и вебинаров, нужных для повышения квалификации. Документы отдали гендиректору. Сразу через несколько часов начался прессинг со стороны начпльника медслужбы, и других руководителей. Мне и моим коллегам делали недвусмысленные намеки, если не выйдете из профсоюза, то через две недели к выходу из отпуска вас уже уволят. 14 сентября мы увидели, что членов профсоюза лишили премиальных, не обосновав причину. Мне, в частности, в общей сложности недоплатили около 20 тысяч рублей.

- Что предприняли?

- Посоветовалась с юристом из профсоюза, начала отстаивать свои права. Руководитель медсанчасти стал «прессовать» меня, намекая, что лучше такому скандальному работнику искать другое место. Были и разговоры, что моей должности в здравпункте скоро вообще может не быть. А еще мне прямым текстом заявили, что не будут терпеть никакого профсоюза на частном предприятии, которым является аэропорт. Но я не собираюсь сдаваться. Обратилась в региональную трудовую инспекцию и в прокуратуру.

- И каков результат?

- Премиальные удалось получить после вмешательства инспекции труда, хотя другому нашему сотруднику (кстати, тоже члену профсоюза) до сих пор должны за август. На днях пришли двое сотрудников из руководящего состава аэропорта. И недвусмысленно намекнули, что мне не то, что придется уйти, а и на другое место работы будет проблематично устроиться. То есть, кого надо, обзвонят, чтобы не связывались с таким строптивым сотрудником. Но я собираюсь идти до конца. Пусть моя история будет уроком руководству, что нарушать права работников безнаказанно не получится. Хотя один сотрудник, тоже поначалу вошедший в профсоюз, из-за прессинга руководства из него вышел, и от него сразу отстали.

Мы связались с другим членом профсоюза. Женщина подтвердила, что ей должны 15 тысяч рублей.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

В пресс-службе Воронежского аэропорта полагают, что конфликт возник, так сказать, на ровном месте:

- По нашим сведениям, все положенные выплаты работникам выдают вовремя. Возможно, какие-то вопросы возникли с премированием. Нужно было потребовать расчетный листок в отделе кадров и разобраться. Или просто обратиться к вышестоящему начальнику, раз у руководителя медсанчасти не нашла понимания. Считаем, что сначала надо попытаться уладить конфликт на предприятии. А потом, если это не получится сделать, обращаться в трудовую инспекцию и в прокуратуру. В данном случае почему-то женщина, подавшая жалобу, поступила по-другому. Не считаем, что конфликт нельзя было решить на предприятии, не подключая контрольные органы.