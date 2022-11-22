Стало известно, как изменятся цены на поездки в такси в Воронеже и Липецке

Таксопарки и логистические партнеры совместно с Яндексом проведут корректировку тарифов в Воронеже и Липецке. Так партнеры агрегатора смогут улучшить экономику поездок и компенсировать растущие расходы на обслуживание авто.

Корректировать тарифы начнут плавно. Это нужно, чтобы спрос на услугу не упал, сохранился прежний уровень заказов, а значит — не сокращались доходы водителей. Базовая стоимость поездки в Воронеже длиной 3 км и 7 минут раньше составляла 80,5 рубля по тарифу «Эконом». Теперь поездка обойдется в 87,5 рубля.

Аналогичная корректировка происходит в Липецке. Стандартная поездка (длиной 4 км и 9 минут в пути) по тарифу «Эконом» стоила 99,5 рубля, теперь пассажир заплатит 106 рублей.

Считается, что корректировка позволит привлечь в систему больше водителей. Следовательно, повышающий коэффициент во время высокого спроса будет срабатывать реже.