10 и 11 ноября в Воронеже прошел форум по недвижимости в Черноземье – крупнейшее деловое мероприятие в сфере недвижимости на территории Центрально-Черноземного экономического региона

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Строительная компания «ВЫБОР» выступала на данном мероприятии в качестве Стратегического партнера.

Данное мероприятие — это большая возможность завести новые деловые контакты, поделиться опытом, пообщаться вживую и сократить дистанцию между застройщиком и риэлторами для большего удобства клиента.

Светлана Кузнецова, заместитель генерального директора СК «ВЫБОР», на пленарном заседании секции «застройщиков», выступила на тему дальнейших тенденции развития рынка жилой недвижимости и формирования сегмента комфортного жилья как одного из основных трендов.

На протяжении двух дней на мероприятии работали 8 параллельных потоков секций. Организаторы затронули темы работы с продавцом/покупателем, юридические вопросы, ипотечный сектор, развитие ИЖС, маркетинг, работу и взаимодействие с застройщиками, психологию и HR-менеджмент.

В форуме приняли участие 1103 участника из 17 регионов, 20 крупных партнеров и 40 спикеров со всей России.