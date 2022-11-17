В Воронеже охотники за металлом украли решетки дренажной системы Адмиралтейского храма

Летом все решетки были на месте Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В Воронеже с прилегающей к Успенскому (Адмиралтейскому) храму территории пропали семь решеток с колодцев дренажной системы. Сначала исчезли шесть решеток с южной стороны церкви, а другой ночью – еще одна - от колодца, расположенного перед входом в церковь. Решеткам этим 30 лет, они закрывали дренажные колодцы, с помощью которых вода от стен храма отводится в водохранилище. Подробнее об этой уникальной технологии, истории и загадках Успенского храма читайте в материале "Комсомолки".

- Обнаружили исчезновение решеток во время экскурсии по Петровским местам, - рассказал историк Владимир Размустов, инициатор паблика «Заповедный Воронеж» в соцсети «Вконтакте» и организатор пеших экскурсий по городу «Прогулки историка». – Детей придерживали, чтоб они случайно туда не упали. Поначалу решил, что решетки убрали, чтобы заменить на новые в рамках реконструкции. Но потом выяснилось, что это дело рук воров.

Как же вышло, что пережившие три десятка лет металлоконструкции украли именно сейчас? Дело в том, что несколько месяцев назад Адмиралтейскую площадь и территорию вокруг храма оградили в связи с масштабной реконструкцией Петровской набережной. Парадокс, но закрытая территория стала прекрасным местом для реализации преступных замыслов - за забором огромный простор для воровства! И все же охотников за металлом зафиксировала видеокамера. На записи видно, как двое мужчин ловко выносят решетки за территорию храма, где их ждет машина.

А в октябре пропали Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Настоятель церкви написал заявление о краже, полиция проводит проверку и устанавливает размер причиненного ущерба. Тем временем открытые колодцы угрожают прихожанам храма и туристам. Прямо под ногами невнимательного пешехода – огромная опасность в виде глубоких колодцев с ледяной водой. Их составляет около метра, а ширина и длина – метр на два. То есть туда может упасть даже взрослый человек. Администрация церкви временно прикрыла отверстия досками.

«Комсомолка» обратилась за поиском решения в администрацию города, которая выступает заказчиком работ по реконструкции Петровской набережной.

- К нам поступило сообщение настоятеля Успенского Адмиралтейского храма о том, что на прилегающей территории неустановленными гражданами были демонтированы решетки ливнеприемников, - сообщили в пресс-службе мэрии. - Поскольку в настоящее время проводится благоустройство Адмиралтейской площади, предусмотренное проектом реконструкции Петровской набережной, информация была передана в управление строительной политики – заказчику работ – для принятия мер по восстановлению конструктивных элементов.