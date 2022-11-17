Последние новости Воронежа на 17 ноября 2022 года: «Факел» проиграл «Зениту», в парке начали устанавливать катки, а Усманку вновь залили стоками

Спасатели предупредили воронежцев о надвигающемся на регион снегопаде. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Воронежский «Факел» проиграл питерскому «Зениту» в домашнем матче Кубка России. Команды встретились на Центральном стадионе профсоюзов вечером 16 ноября. «Огнеопасные» уступили гостям из Санкт-Петербурга со счетом 0:2. Первый тайм запомнился прежде всего борьбой на каждом участке поля. Игра была ровной и без острых моментов. В начале второго тайма «Зенит» открыл счет. А 82-й минуте оформил дубль. По итогам пяти туров группового этапа Кубка России «Факел» так и не набрал ни одного очка и досрочно занял последнее четвертое место.

Сотрудники прокуратуры Воронежской области подали апелляцию на приговор бывшему руководителю регионального департамента культуры Эмилии Сухачевой и ее брату – директору детской школы искусств № 11 Алексею Дорохину. Обоих в Центральном районном суде признали виновными в крупном мошенничестве. А именно в похищении бюджетных денег – восьмисот семидесяти тысяч рублей – при организации благотворительного бала в январе 2019 года. Несмотря на это, им дали условный срок: Сухачевой 2,5 года, а Дорохину – два. Надзорное ведомство такой исход не устроил. Прокуратура настаивает на том, что адекватное наказание для обоих – колония общего режима.

В реку под Воронежем вновь сливают коммунальные стоки. В октябре инспекторы Центрально–Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора получили тревожное сообщение от жителей Новой Усмани. Они рассказали, что местное коммунальное хозяйство загрязняет реку Усманку. Сотрудники ведомства выехали на место для проведения проверки. На момент осмотра факт сброса сточных вод, имеющих серый цвет, обильную пену и характерный канализационный запах подтвердился. Специалисты установили, что воды попадают на земельный участок и движутся по рельефу местности на протяжении более двух километров. Исследование образцов грунта показало превышения концентраций по нефтепродуктам, нитратам, сере, а также по свинцу, меди, цинку, никелю и марганцу. Теперь экологам предстоит оценить причиненный окружающей среде вред.

17 ноября в Центральном парке Воронежа начнется монтаж катков. Об этом сообщили в администрации города. В этом году две бесплатные городские площадки будут оборудованы на территории парковки парка Динамо. Планируется, что они проработают с 26 декабря по 9 марта. На весь этот период парковка будет функционировать в ограниченном режиме. Отметим, что традиционного бесплатного катка на площади Ленина этой зимой не будет. Как пояснили в департаменте спорта Воронежской области, ледовая площадка не вписалась в измененную концепцию новогоднего украшения места отдыха горожан.