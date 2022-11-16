Побеждает «застывание» и апатию: как дансинг-терапия помогает воронежцам с болезнью Паркинсона

В группу танцевальной терапии набирается до 30-40 человек. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В просторном актовом зале воронежского реабилитационного центра «Парус Надежды» вечером субботы – около 15 человек. Все среднего и пожилого возраста.

– Давайте начинать, – обращается к ним светловолосая девушка. После чего собравшиеся распределяются по освобожденной от кресел части помещения. – Меня зовут Ксюша. Я ваш тренер. Сегодня мы продолжим изучать бальные танцы. Для чего это? С помощью таких занятий улучшим ваше общее самочувствие и состояние тела. Если вдруг в процессе вам станет тяжело, можете выйти или присесть. Хотите что-нибудь спросить? Если нет вопросов – приступим. Итак, первое движение…

В середине октября в Воронеже после двухлетнего ковидного карантина возобновилась дансинг-терапия для людей с болезнью Паркинсона. Такой метод терапии много лет используют во всем мире, однако для нашего региона этот проект уникальный. И делается он силами трех очень неравнодушных людей: главного невролога Воронежской области Светланы Чуприной, врача кабинета экстрапирамидной патологии ВОКБ № 1 Ольги Трошиной и волонтера с хореографическим прошлым Ксении Чуприной.

ОДНИ ЛИШЬ ЛЕКАРСТВА НЕ СПРАВЛЯЮТСЯ

Среди людей существует убеждение, что болезнь Паркинсона в основном проявляется дрожанием конечностей. Однако, по словам Светланы Чуприной, главная проблема таких пациентов – скованность. Именно на борьбу с ней направлены усилия медиков.

– Преодоление скованности и «застывания», т. е. состояния, когда человек застревает на каком-то этапе и не может выполнить следующее действие. К нашему большому сожалению, лекарства имеют «золотое окно». В это время пациент чувствует себя очень хорошо, его практически ничего не беспокоит. Однако болезнь Паркинсона –нейродегенеративное заболевание, оно прогрессирует. И на определенном этапе препараты начинают работать хуже. Период действия одной таблетки до другой укорачивается. Сначала приходится увеличивать дозу, а потом добавлять и другие лекарства, – объясняет невролог.

Однако исследования последних лет показали, что различные реабилитационные методики, в том числе и танцевальная терапия, могут усилить действие препаратов.

– Дансинг-терапия имеет две важные составляющие. Первая – улучшение качества движений. Если посмотреть на наших пациентов до занятий, а потом понаблюдать за ними внутри урока, то вы увидите, что это очень разные движения. Музыка и счет им помогают. Вторая составляющая – психотерапевтический эффект. Яркий свет, мелодия, общение – все это вызывает положительные эмоции и позволяет преодолеть апатию и депрессивные настроения. А они нередко бывают у пациентов, – добавляет специалист.

Дансинг-терапия улучшает качество движений и поднимает настроение. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

ЗА ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ ИСТОСКОВАЛИСЬ

Болезнь Паркинсона – одна из самых распространенных в мире: порядка 120 больных на 100 тысяч населения. Воронеж в этом плане не сильно отличается от среднестатистических цифр. Отбором пациентов для дансинг-терапии в основном занимается врач кабинета экстрапирамидной патологии областной больницы №1 Ольга Трошина. Она годами наблюдает воронежцев с болезнью Паркинсона и знает их потенциал. Не все состояния можно скорректировать танцами. На занятия приглашают пациентов с заболеванием 2-3 стадии по шкале Хен-Яра.

Однако далеко не все готовы пойти на дансинг-терапию. По словам врача, нередко у людей возникает страх, что закончится действие таблеток, и он не сможет вернуться домой. Многое зависит от атмосферы в семье, от того, поддерживают ли человека родные. Сложно подстроиться и по графику: кому-то хочется заниматься в рабочие дни, кому-то – в выходные, одним – утром, другим – после обеда и т.д.

– За время пандемии пациенты, конечно, истосковались. Собирать большие коллективы было в принципе нельзя. А пациенты с болезнью Паркинсона находятся еще и в группе риска. Люди страшно боялись заразиться. Но когда пандемия стала постепенно стихать, пациенты начали регулярно спрашивать: «Ну, когда же танцы возобновятся?». Смотрю сейчас в зал и вижу, что пришли даже те, кто не очень-то хотел, – отмечает Ольга Трошина.

Пациенты действительно обрадовались возвращению в их жизнь дансинг-терапии. Многие созванивались между собой, чтобы поделиться новостью. Приглашали знакомых. Из года в год в группу набирается до 30-40 человек. В процессе некоторые отсеиваются. Занятия длятся с осени до весны. Летом у врачей и пациентов – каникулы.

ПРОФИЛАКТИКА КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ

Пока медики рассказывают об особенностях дансинг-терапии, из зала выходит дедушка: устал. По блуждающему взгляду понятно, что потерялся.

– Вы что-то ищите? – сразу же улавливает состояние пациента Светлана Чуприна.

– Не пойму, откуда пришел и где вещи оставил, – задумчиво отвечает пенсионер.

Невролог помогает сориентировать дедушке, а потом продолжает:

– Раньше считалось, что болезнь Паркинсона не сопровождается когнитивными нарушениями. Но это только потому, что пациенты просто не доживали до этих изменений. Теперь они живут дольше, и у них возникают такого рода проблемы. А любая двигательная терапия – это хорошая профилактика и когнитивных нарушений, – объясняет Светлана Чуприна.

Выбор активностей в современном мире большой. Можно и в бассейн отправиться, и просто скандинавской ходьбой заняться. Но больному человеку прийти в группу здоровых очень сложно. Здесь они танцуют с такими же.

– Кстати, «паркинсоники» более открытые, чем, например, эпилептики или больные рассеянным склерозом. Такие категории пациентов часто скрывают свою болезнь: проявление нашего российского менталитета. А вот люди с Паркинсоном всегда с большим удовольствием приходят на наши мероприятия, лекции, занятия по рисованию. Можно сказать, это творчески ориентированное заболевание.

Занятия проходят каждую субботу в 17:30 по адресу: ул. Плехановская, 10А Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

«НЕПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ» ПРОЕКТ

Звуки медленного вальса наполняют весь второй этаж реабилитационного центра. И мы тихонько проходим в зал, чтобы понаблюдать непосредственно за танцами. Сначала вместе с тренером участники повторяют разученное движение, затем Ксения прорабатывает его с каждым индивидуально. Перемещается от одного ученика к другому. Вот она держит за руки и шагает с женщиной в черном спортивном костюме, минута – уже под счет выполняет связку с мужчиной в очках. Остальные в это время тоже повторяют движения. Все очень сосредоточены, стараются.

– За время работы мы сменили много площадок. Стартовали на территории областной больницы №1. Потом были: Областной Дом молодежи, администрация Центрального района, спортзал в медуниверситете, ДК Железнодорожников и т.д. Дело в том, что танец требует определенной обуви и определенного покрытия. Такое есть не во всех залах. Кроме того, для наших пациентов особенно важна транспортная доступность и невысокая этажность. Отличный зал в бывшем Доме офицеров. Но подниматься на третий этаж по таким длинным пролетам пациентам было тяжело. Они сильно уставали, – продолжает главный невролог.

По словам Светланы Чуприной, залы с хорошим покрытием – у спортсменов, но они не готовы ими делиться. Коммерческие танцевальные студии тоже не хотят заниматься волонтерством. Поэтому и приходится все время менять площадки и подстраиваться под обстоятельства. В итоге пошел навстречу реабилитационный центр «Парус Надежды». В помещении все хорошо, не хватает разве что зеркал.

– Поначалу нам помогали различные фонды. Но они очень быстро отказались от такого взаимодействия. Ведь в случае с нашими пациентами нельзя ярко заявить об излечении. Долгоиграющие проекты оказались для фондов не очень привлекательными. Узнавали насчет грантов, там тоже много нюансов. Средства нельзя пустить на аренду, нельзя нанять профессионального тренера или купить колонку. Несколько лет назад мы перешли под крыло организации «Волонтеры-медики», работаем с ними.

Болезнь Паркинсона – одна из самых распространенных в мире: порядка 120 больных на 100 тысяч населения. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

«ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛОСЬ!»

– Каждое занятие мы заканчиваем поклоном. Женский, – Ксения показывает соответствующее движение. – Мужской. Встречаемся в следующую субботу в это же время. Если опоздаете, ничего страшного. Присоединяйтесь в любой момент. Главное берите удобную обувь и приходите, – прощается на неделю со своими учениками хореограф.

Сами они, передаваясь после занятий, эмоционально делятся впечатлениями. Так, Мария Михайловна уже не первый сезон посещает дансинг-терапию вместе с мужем. Стараются не пропускать.

– Знаете, у меня сразу поднимается настроение. Доброжелательная обстановка, полезная физическая нагрузка.

Очень обрадовалась возобновлению занятий еще одна жительница Воронежа – Елена.

– Для меня это в первую очередь общение. За два года расширился круг знакомств, есть с кем поговорить про болезнь. Плюс ко всему здесь приятная музыка, хороший тренер. Ксюша вообще бесподобная. Каждому поможет. Конечно, было бы удобнее ходить утром: сил просто больше. Но даже в таком варианте очень обрадовалась возобновлению занятий. Тому, что увидела знакомые лица. И это еще не все девочки пришли, – делится Елена.

Оказались среди участников и те, кто изначально был настроен скептически. Например, Галина Ивановна считала танцы чем-то неподходящим, но по совету врача все же пришла.

– Очень понравилось. Буду теперь ходить постоянно!

P.S. Дансинг-терапия проходит каждую субботу в 17:30 по адресу: ул. Плехановская, 10А (на базе Областного Центра реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями «Парус надежды»). Предварительная запись не требуется. Нужно просто прийти ко времени занятия по указанному адресу. С собой иметь удобную одежду и сменную обувь.