Воронежский музей ВДВ откроют летом будущего года

Фото с сайта мэрии Воронежа Фото: Предоставлено

15 ноября глава Воронежа Вадим Кстенин побывал на площадке, где идет строительство музея ВДВ, чтобы оценить темпы и качество работ.

Напомним, инициатива строительства знакового для Воронежа, родины воздушно-десантных войск, музея принадлежит заместителю председателя ГосДумы, экс-губернатору региона Алексею Гордееву. Позже проект поддержал и нынешний глава области Александр Гусев.

Фото с сайта мэрии Воронежа Фото: Предоставлено

НОВАЯ ТОЧКА ПРИТЯЖЕНИЯ В ГОРОДЕ

Строительство ведется рядом с местом высадки военных парашютистов и выброса груза с оружием и боеприпасами для десантников 2 августа 1930 года в Воронеже. В память об этом событии в 1997 году установили гранитную глыбу с надписью «Здесь 2 августа 1930 года впервые в СССР был высажен воздушный десант в количестве двенадцати человек». Через 13 лет ее заменил монумент «Воронеж – Родина ВДВ».

– Строительство такого объекта на родине ВДВ важно для патриотического воспитания и увековечения подвига десантников. Думаю, музей ВДВ станет еще одной точкой притяжения в нашем городе воинской славы, особенно для молодежи. Так мы не только почтим память героев-десантников, но и закрепим статус Воронежа как города, где впервые был высажен парашютный десант, – заявлял губернатор области Александр Гусев.

Проект предусматривает строительство одноэтажного здания с подвальными помещениями кольцеобразной формы и сквозным проходом, соединяющим круглую площадь, где будет расположен памятник «Воронеж – Родина ВДВ», с пространством существующего парка.

ЗДАНИЕ ГОТОВЯТ К ПУСКУ ТЕПЛА

И.о. руководителя управления строительной политики Игорь Добрынин рассказал главе города Вадиму Кстенину о ходе работ. На сегодня подрядчик заложил фундамент и вышел с нижнего подземного уровня. Завершается возведение монолитных колонн и балок, а также перекрытий первого этажа. Одновременно осуществляется устройство сетей водоснабжения, теплоснабжения и канализации.

– Сейчас прорабатываем с ресурсоснабжающими организациями подключение здания к электричеству и пуску в нем тепла. Планируется, что уже с января сюда будет подан теплоноситель и примерно через месяц строители смогут продолжить отделочные работы внутри. Весной начнутся благоустроительные работы – планируем озеленить больше 6 тысяч квадратных метров прилегающей территории, – рассказал Игорь Добрынин.

Фото с сайта мэрии Воронежа Фото: Предоставлено

ТЕХНОЛОГИИ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Затем Вадим Кстенин спустился и осмотрел подземный этаж. Руководитель управления культуры Андрей Харитонов сообщил, что здесь в будущем разместятся интерактивные зоны с макетами штурмовика «ИЛ-2» и кабины вертолёта «МИ-8». В их создании используют технологии дополненной реальности, так что посетители смогут даже совершить виртуальный прыжок с парашютом. На первом – надземном - этаже будут находиться научно-тематические залы, посвящённые истории создания воздушно-десантных войск в годы Великой Отечественной войны, в советское и настоящее время.

– Разработана научная концепция музея ВДВ и его экспозиционного пространства. До конца ноября с ней ознакомится приемочная комиссия, в которую вошли эксперты музейного сообщества не только Воронежа, но и Рязани, где расположен филиал Центрального армейского музея, представители Союза десантников, – рассказал Андрей Харитонов.

НА ОБОРУДОВАНИЕ ВЫДЕЛЯТ 147 МИЛЛИОНОВ

После осмотра здания, мэр поручил задействованным в строительстве руководителям структурных подразделений мэрии детально проработать перечень необходимого для функционирования музея оборудования, и уже в ближайшее время объявить конкурс по его закупке. На эти цели в рамках реализации областной адресной инвестиционной программы из бюджета направят 147 миллионов рублей.

– Приступайте к подготовке уже сейчас, ведь выставочное оборудование будет изготавливаться длительный срок по индивидуальному дизайн-проекту. Наша задача – максимально синхронизировать процессы завершения строительства объекта, которое запланировано на июль следующего года, и наполнение его экспонатами, в том числе и интерактивом. Это достаточно сложно будет сделать, так как нам нужны будут помещения уже в чистом виде, - подчеркнул Вадим Кстенин.

Мэр допустил, что монтаж экспозиции может потребовать очень много времени, и эта работа окажется уже за пределами срока контракта на строительство. Глава города обратил внимание и на необходимость создания трансформируемых локаций, которые можно будет использовать под разные цели. Например, как лекционное пространство или место для проведения патриотических мероприятий.