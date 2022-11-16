Последние новости Воронежа на 16 ноября 2022 года: вандалы осквернили баннер с героем СВО, в честь студента назвали элемент в спортивной гимнастике

no title Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В Воронеже осквернили баннер с изображением Героя России. Об этом сообщили в правительстве региона 15 ноября. Рекламный щит в честь воинской доблести гвардии капитана Сергея Решетникова размещен на улице Антонова-Овсеенко. Кто облил краской баннер - пока неизвестно. Поэтому власти попросили у горожан помощи в поисках вандалов. Также в правительстве Воронежской области отметили, что владельцы рекламной поверхности постараются как можно скорее привести баннер в первоначальный вид.

На месте демонтируемого катка «Северное сияние» в Воронеже появится более современный. На строительство ледовой площадки вскоре должны объявить торги. Право на размещение нового катка закрепят за тем, кто возведет его, на 15 лет. Фото начала сноса «Северного сияния» появилось вечером 14 ноября. Ледовая арена принадлежала ООО «УК «Спортиндустрия». Его представители с 2016 года перестали платить за аренду. Накопившийся долг в 4,34 миллиона рублей послужил причиной расторжение администрацией Воронежа договора с этой организацией. Каток в итоге продали на аукционе за 3 миллиона 252 тысячи рублей. Но новому владельцу достанется только снесенное сооружение. Земля под ним остается муниципальной собственностью.

В честь студента воронежской государственной академии спорта назвали элемент в спортивной гимнастике. В Ливерпуле на чемпионате мира-2022 Никита Симонов исполнил собственный элемент и навсегда вписал свое имя в историю спорта. Теперь в базе таблицы трудности FIG, куда внесены все упражнения, есть элемент «Симонов». Подобное достижение - большая редкость даже для самых титулованных гимнастов. За последнее время лишь Олимпийский чемпион Никита Нагорный исполнил именной элемент на чемпионате Европы-2021. Никита Симонов учится на третьем курсе заочного отделения ВГАС. С 2018 года выступает за сборную Азербайджана.

Мобилизованный уроженец Воронежской области погиб в бою на Украине. О смерти уроженца села Дмитриевка Грибановского района Романа Портнихина сообщила местная администрация. Роман родился и вырос в Калиновском сельском поселении. Два года он служил в пограничных войсках. Во время частичной мобилизации его призвали в армию. Мужчина погиб во время выполнения боевых задач. Посмертно Романа Портнихина представили к награждению орденом Мужества. Похоронили бойца 15 ноября в поселке Демьян Бедный Жердевского района Тамбовской области.