Спортивные выходные в Воронежской области: рестарт «Факела» в Премьер-лиге, всероссийские турниры по самбо и баскетболу и чемпионат ЦФО по акробатике

Игра с «Химками» может очень многое решить для «Факела». Победит наша команда - повысит шансы на то, чтобы остаться в Премьер-лиге, проиграет - наоборот. Фото: Юрий КОЗЛОВ

В Воронеже главным спортивным событием ближайших дней будет рестарт «Факела» в Премьер-лиге. 3 марта предстоит битва с другим аутсайдером – ФК «Химки». Игра начнется в 19.00. Несмотря на неприятие части болельщиков новых правил прохода на стадион, поклонники «Факела» уже раскупили более 10 тысяч абонементов.

В Воронежской области на ближайших выходных пройдет сразу несколько турниров по единоборствам. Главным из них будет всероссийский турнир по самбо в Нововоронеже. На него приедут 200 спортсменов. Турнир пройдет с 3 по 6 марта в крытом манеже легкоатлетического «Спортцентра» на улице Строителей, 1. Каждый день соревнования будут начинаться в 9.00.

В Воронеже пройдет первенство ЦФО по вольной борьбе среди юношей и девушек до 18 лет. Соревнования пройдут со 2 по 4 марта в спорткомплексе «Звездный» на улице Южно-Моравской, 3. Начинаться они будут и в пятницу, и в субботу в 12.00.

Кроме того, 4 марта в Богучаре состоится первенство области по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет. Турнир пройдет в спортивно-оздоровительном комплексе с универсальным залом «Юность» (ул. Дзержинского, д. 21 А). Начнутся поединки в 10.00.

До 6 марта в Воронеже в спорткомплексе СШОР № 2 (ул. 9 января, 134) проходят чемпионат и первенство ЦФО по спортивной акробатике. Начинаться они будут каждый день в 10.00. Участвовать в турнирах будут 300 акробатов.

В Нововоронеже на выходных пройдут не только турнир по самбо, но и первенство региона и областные соревнования по фигурному катанию «Воронежский пируэт-2023». Они начнутся 3 марта и завершатся 5-го на ледовой арене «Остальная» (ул. Космонавтов, 22). Стартуют они все три дня в 8.00.

С 3 по 9 марта в Воронеже в учебно-спортивном комплексе на ул. Средне-Московская, 72 состоятся игры второго раунда полуфинала Всероссийских соревнований по баскетболу. А 4 и 5 марта еще и баталии по тому же виду спорта в рамках первого тура чемпионата ЦФО среди мужских команд. Игры начнутся в 17.00.

Сразу в двух спорткомплексах Воронежа состоятся областные соревнования по плаванию. В физкультурно-оздоровительном комплексе с бассейном (ул. Новосибирская, 5Б) они будут проходить под названием «Лига Черноземья» с 4 по 5 марта с участием 300 спортсменов. Начало в 10.00. 5 марта 200 пловцов будут соревноваться в учебно-тренировочном бассейне (Московский проспект. 88\1) в рамках соревнований «Воронеж – столица Черноземья». Они стартуют в 9.00.

4 марта в Верхней Хаве в физкультурно-оздоровительном комплексе на ул. Ленина, 12а пройдут финальные соревнования по бадминтону XXL Спартакиады учащихся Воронежской области 2022-2023 года среди юношей и девушек (2007-2009 г.р.). В них будут участвовать 150 спортсменов. Соревнования начнутся в 10.00.

Также 4 марта в Воронеже пройдет областной турнир по рыболовному спорту. Профессионалы своего дела будут соревноваться в ловле на мормышку со льда. Турнир пройдет на акватории Воронежского водохранилища. Рыбу начнут ловить в 8.00.