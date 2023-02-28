Андрей Турчак: В 2023 году капремонт запланирован в 1527 школах

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В 2023 году по программе должны быть капитально отремонтированы 1527 зданий. Контракты на проведение работ заключены чуть более, чем по половине объектов. До 20 марта процесс определения подрядчиков должен быть завершён во всех регионах, которые участвуют в программе, подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» на ВКС с Минпросвещения. При нарушении этого срока финансирование на программу капремонта будет перераспределяться на регионы, которые выполняют работы качественно и в срок.

Андрей Турчак пояснил, что в 1164 школах в этом году ремонт только начнётся. В 363 школах – продолжится в рамках двухлетнего цикла с прошлого года.

«Из 1527 объектов по 803-м все процедуры завершены, и заключены контракты. Это 52%. По 700-м – в стадии завершения, многие уже на подписи», – сообщил Андрей Турчак.

Он особо выделил приграничные регионы, которые успешно справляются с реализацией программы, несмотря на имеющиеся сложности. Речь идёт о Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областях и Республике Крым.

В свою очередь, министр просвещения Сергей Кравцов попросил «Единую Россию» продолжить партийный контроль на всех объектах строительства и капремонта школ.

От Воронежской области в ВКС приняли участие Губернатор Александр Гусев, секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, заместитель председателя правительства Воронежской области Олег Мосолов, руководитель департамента образования, науки и молодежной политики области Наталья Салогубова, координатор партпроекта «Новая школа» в регионе Марина Бочарова.

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Александр Гусев отметил, что в этом году обновление школ региона продолжится.

«Только благодаря программе «Модернизация школьных систем образования» в прошлом году отремонтировали 11 школ — одну в Воронеже и десять в районах. В этом году обновим еще 11 — в Борисоглебске, Новоусманском, Павловском, Поворинском, Таловском, Ольховатском и Эртильском районах. В рамках программы на эти цели запланировано 721,3 млн рублей, из них — 620,4 млн рублей федеральных и 100,9 млн рублей областных средств. Напомню, у нас также есть и другие программы, средства по которым также идут на ремонт школ», — прокомментировал глава региона Александр Гусев.

Владимир Нетёсов подчеркнул, что важно не просто привести в порядок здания школ, а создать современные, комфортные условия для того, чтобы дети получали качественное образование.

«В рамках народной программы «Единой России» школы региона оснащаются соответствующим оборудованием, новой мебелью, широкополосным интернетом с возможностью цифрового телевидения, средствами хранения объемных данных, обновляются и пополняются библиотеки, создаются современные пространства для занятий и отдыха детей, педагоги повышают квалификацию.

Также у нас наработан опыт мониторинга строящихся и капитально ремонтирующихся объектов, от начала и до сдачи. Поэтому в этом году, как и в прошлом, будут действовать штабы, созданные по инициативе «Единой России», которые будут контролировать все этапы проводимых работ. В их составе — депутаты, местные партийцы, представители общественности, родительских сообществ, педагогических коллективов», - отметил Владимир Нетёсов.

Напомним, программа капремонта школ, которую «Единая Россия» реализует вместе с Минпросвещения, входит в народную программу партии и была инициирована Президентом на Съезде «Единой России» в 2021 году. В ней участвует более 7300 школ. Все этапы работ – от проекта до приёмки – контролируют родительские штабы, которые «Единая Россия» и Минпросвещения сформировали в регионах. С этого года участие в программе принимают и новые регионы.