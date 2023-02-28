Минималистичные букеты, «вывернутые» тюльпаны, ветки березы и эвкалипта: воронежские флористы посоветовали, что дарить на 8 марта

Пионовидные розы, гортензии и папоротник - одни из модных составляющих букета. Фото: Ярослав ИВАНОВ

На носу 8 Марта - самый ожидаемый праздник весны. И он никогда не обходится без цветов! Чем мужчинам удивить своих прекрасных дам в период санкций, «Комсомолка» расспросила трех воронежских специалистов сферы флористики - рекомендации по выбору букетов дали Денис Сысоенков, Дмитрий Дедушев и Илья Якушев.

УМЕТЬ УДИВИТЬ - ГЛАВНЫЙ НАВЫК ФЛОРИСТА В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ

Не секрет, что из-за санкций все подорожало примерно на треть. Но без букетов воронежские дамы не останутся: как отмечают специалисты флористики, поставки из-за рубежа не прекратились, цветы по-прежнему везут из Эквадора, Голландии и Кении, но и Краснодарский край не отстает!

- Очень сильно подорожала кустовая хризантема, примерно в 2,5 раза. Это обусловлено тем, что выросла цена на энергоресурсы - стало дорого отапливать теплицы. Но мы работаем и с местными производителями, стараясь обеспечить оптимальные цены, - говорит руководитель цветочного салона Дмитрий Дедушев.

В условиях ограниченности ассортимента на первый план, по мнению цветочного дизайнера Дениса Сысоенкова, выходят как раз профессионализм и фантазия флористов - чтобы уметь удивить, а не делать одинаковые банальные букеты!

Цветочный дизайнер Денис Сысоенков считает, что главное сейчас - проявить фантазию, а не делать одинаковые банальные букеты. Фото из личного архива героя

МОНОБУКЕТ И ПРИРОДНЫЙ СТИЛЬ

Оказывается, на цветы тоже есть мода! И наши эксперты сходятся во мнении, что главной тенденцией сейчас является минимализм, а самыми актуальными цветами – необычные тюльпаны.

- В тренде все натуральное, естественный природный стиль (например, композиции, в которых сочетаются цветы плюс ветки). И на 8 марта я советую дарить весенние моно или дуо букеты с природным звучанием. Ценится и сочетание несочетаемого, но тут, конечно, важен талант флориста чувствовать гармонию, чтобы сочетать простые и понятные цветы в новые миксы, которые удивляют клиента, - уверен Денис Сысоенков. - Очень модными являются тюльпаны пэррот или высокие французские. Если ограничен бюджет - заверните в крафтовую бумагу весенний первоцвет в горшке или охапку сезонной мимозы.

Денис Сысоенков предлагает разнообразить букеты элементами природного стиля, например, ветками березы. Фото из архива героя публикации

- Да, сейчас ценятся минимализм и простота - люди устали от вычурных композиций, - вторит коллеге Дмитрий Дедушев. - Покупатели начали обращать внимание на красивые моно-букеты - например, из диантуса (гвоздики), она бывает совершенно потрясающих оттенков (белая, нежно-розовая, пудровая) и к тому же стоИт до двух недель. Прекрасно смотрятся гортензии, маттиола, ранункулюсы, эустома. Супер модны и пионовидные сорта роз и тюльпанов. Из природного декора интересно сморятся эвкалипт, хлопок, лимониум, папоротник. Когда же меня спрашивают, как выкрутиться при недостатке финансов, - преподнести не 51 тюльпан, а 15, например! Ведь главное - подарить, для женщины важен именно сам факт внимания.

Флорист Дмитрий Дедушев: Не знаете, как выкрутиться при недостатке финансов, - преподнесите не 51 тюльпан, а 15, например! Фото из личного архива героя публикации

Дмитрий Дедушев предлагает, например, букеты из "вывернутых" тюльпанов. Фото их личного архива героя публикации

Необычные тюльпаны, монохромные букеты, эвкалипт - одни из составляющих модных букетов сейчас. Фото из личного архива Дмитрия Дедушева

Букеты в эко-стиле и минималистичном ключе советует и директор и старший флорист цветочного салона Илья Якушев.

- Весной особенно актуально отказаться от вычурности и броскости, а обратить внимание на монохром, естественные оттенки и нежные тона. Среди фаворитов - зефирно-розовый Crystal Rose, - советует Илья Якушев. - В тренде изящные композиции, в которых акцент сделан на отдельном цветке, монобукеты, составленные из цветов одного типа, либо в определенной цветовой гамме. Очень интересно смотрится мини-букет (так называемый букет-комплимент) из полевых цветов в сочетании с кустовыми розами или лизиантусами. Для легкости я советую добавлять элементы декора - перья, лагурус (зайцехвост), пампасную траву.

Необычные тюльпаны, нежные оттенки и много зелени - тренд в весенней флористике, фото из личного архива Ильи Якушева

СРАЗИТЬ НАПОВАЛ – WOW-БУКЕТ

А если все-таки кому-то хочется роскоши? Все флористы единодушны, что актуальные букеты сегодня включают гортензии, ранункулюсы, орхидеи.

- Роскошно смотрятся цветы в шляпной коробке, бутоны в них выкладываются плотно друг к другу, что смотрится шикарно. А если хочется сразить вообще наповал, выбирайте «WOW-букеты» - сложные авторские композиции-гиганты, - отмечает Илья Якушев.