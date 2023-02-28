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Дом. Семья28 февраля 2023 12:10

Минималистичные букеты, «вывернутые» тюльпаны, ветки березы и эвкалипта: воронежские флористы посоветовали, что дарить на 8 марта

Как мужчинам выкрутиться в период санкций и удивить своих прекрасных половинок – в материале «Комсомолки»
Ярослав ИВАНОВ
Пионовидные розы, гортензии и папоротник - одни из модных составляющих букета.

Пионовидные розы, гортензии и папоротник - одни из модных составляющих букета.

Фото: Ярослав ИВАНОВ

На носу 8 Марта - самый ожидаемый праздник весны. И он никогда не обходится без цветов! Чем мужчинам удивить своих прекрасных дам в период санкций, «Комсомолка» расспросила трех воронежских специалистов сферы флористики - рекомендации по выбору букетов дали Денис Сысоенков, Дмитрий Дедушев и Илья Якушев.

УМЕТЬ УДИВИТЬ - ГЛАВНЫЙ НАВЫК ФЛОРИСТА В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ

Не секрет, что из-за санкций все подорожало примерно на треть. Но без букетов воронежские дамы не останутся: как отмечают специалисты флористики, поставки из-за рубежа не прекратились, цветы по-прежнему везут из Эквадора, Голландии и Кении, но и Краснодарский край не отстает!

- Очень сильно подорожала кустовая хризантема, примерно в 2,5 раза. Это обусловлено тем, что выросла цена на энергоресурсы - стало дорого отапливать теплицы. Но мы работаем и с местными производителями, стараясь обеспечить оптимальные цены, - говорит руководитель цветочного салона Дмитрий Дедушев.

В условиях ограниченности ассортимента на первый план, по мнению цветочного дизайнера Дениса Сысоенкова, выходят как раз профессионализм и фантазия флористов - чтобы уметь удивить, а не делать одинаковые банальные букеты!

Цветочный дизайнер Денис Сысоенков считает, что главное сейчас - проявить фантазию, а не делать одинаковые банальные букеты. Фото из личного архива героя

Цветочный дизайнер Денис Сысоенков считает, что главное сейчас - проявить фантазию, а не делать одинаковые банальные букеты. Фото из личного архива героя

МОНОБУКЕТ И ПРИРОДНЫЙ СТИЛЬ

Оказывается, на цветы тоже есть мода! И наши эксперты сходятся во мнении, что главной тенденцией сейчас является минимализм, а самыми актуальными цветами – необычные тюльпаны.

- В тренде все натуральное, естественный природный стиль (например, композиции, в которых сочетаются цветы плюс ветки). И на 8 марта я советую дарить весенние моно или дуо букеты с природным звучанием. Ценится и сочетание несочетаемого, но тут, конечно, важен талант флориста чувствовать гармонию, чтобы сочетать простые и понятные цветы в новые миксы, которые удивляют клиента, - уверен Денис Сысоенков. - Очень модными являются тюльпаны пэррот или высокие французские. Если ограничен бюджет - заверните в крафтовую бумагу весенний первоцвет в горшке или охапку сезонной мимозы.

Денис Сысоенков предлагает разнообразить букеты элементами природного стиля, например, ветками березы. Фото из архива героя публикации

Денис Сысоенков предлагает разнообразить букеты элементами природного стиля, например, ветками березы. Фото из архива героя публикации

- Да, сейчас ценятся минимализм и простота - люди устали от вычурных композиций, - вторит коллеге Дмитрий Дедушев. - Покупатели начали обращать внимание на красивые моно-букеты - например, из диантуса (гвоздики), она бывает совершенно потрясающих оттенков (белая, нежно-розовая, пудровая) и к тому же стоИт до двух недель. Прекрасно смотрятся гортензии, маттиола, ранункулюсы, эустома. Супер модны и пионовидные сорта роз и тюльпанов. Из природного декора интересно сморятся эвкалипт, хлопок, лимониум, папоротник. Когда же меня спрашивают, как выкрутиться при недостатке финансов, - преподнести не 51 тюльпан, а 15, например! Ведь главное - подарить, для женщины важен именно сам факт внимания.

Флорист Дмитрий Дедушев: Не знаете, как выкрутиться при недостатке финансов, - преподнесите не 51 тюльпан, а 15, например! Фото из личного архива героя публикации

Флорист Дмитрий Дедушев: Не знаете, как выкрутиться при недостатке финансов, - преподнесите не 51 тюльпан, а 15, например! Фото из личного архива героя публикации

Дмитрий Дедушев предлагает, например, букеты из "вывернутых" тюльпанов. Фото их личного архива героя публикации

Дмитрий Дедушев предлагает, например, букеты из "вывернутых" тюльпанов. Фото их личного архива героя публикации

Необычные тюльпаны, монохромные букеты, эвкалипт - одни из составляющих модных букетов сейчас. Фото из личного архива Дмитрия Дедушева

Необычные тюльпаны, монохромные букеты, эвкалипт - одни из составляющих модных букетов сейчас. Фото из личного архива Дмитрия Дедушева

Букеты в эко-стиле и минималистичном ключе советует и директор и старший флорист цветочного салона Илья Якушев.

- Весной особенно актуально отказаться от вычурности и броскости, а обратить внимание на монохром, естественные оттенки и нежные тона. Среди фаворитов - зефирно-розовый Crystal Rose, - советует Илья Якушев. - В тренде изящные композиции, в которых акцент сделан на отдельном цветке, монобукеты, составленные из цветов одного типа, либо в определенной цветовой гамме. Очень интересно смотрится мини-букет (так называемый букет-комплимент) из полевых цветов в сочетании с кустовыми розами или лизиантусами. Для легкости я советую добавлять элементы декора - перья, лагурус (зайцехвост), пампасную траву.

Необычные тюльпаны, нежные оттенки и много зелени - тренд в весенней флористике, фото из личного архива Ильи Якушева

Необычные тюльпаны, нежные оттенки и много зелени - тренд в весенней флористике, фото из личного архива Ильи Якушева

СРАЗИТЬ НАПОВАЛ – WOW-БУКЕТ

А если все-таки кому-то хочется роскоши? Все флористы единодушны, что актуальные букеты сегодня включают гортензии, ранункулюсы, орхидеи.

- Роскошно смотрятся цветы в шляпной коробке, бутоны в них выкладываются плотно друг к другу, что смотрится шикарно. А если хочется сразить вообще наповал, выбирайте «WOW-букеты» - сложные авторские композиции-гиганты, - отмечает Илья Якушев.

Илья Якушев уверен, чтобы сразить наповал - поможет вау-букет! Фото из личного архива героя публикации

Илья Якушев уверен, чтобы сразить наповал - поможет вау-букет! Фото из личного архива героя публикации

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