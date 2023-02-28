Последние новости Воронежа на 28 февраля 2023 года: фейки о диверсантах и ремонт Северного моста

Воронежцев просят сохранять спокойствие. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В Воронеже в 2023-м отремонтируют асфальт на Северном мосту. Его покрытие капитально приводили в порядок пять лет назад. В этом году завершаются гарантийные обязательства. 150 миллионов рублей на ремонт дорожного полотна заложены в бюджете города. Торги запланированы на март, а к теплой погоде будет заключен контракт с подрядчиком.

Жители Воронежской области начали получить в телеграм-каналах пугающие сообщения о якобы орудующих в регионе переодетых в российскую форму украинских диверсантах. Аналогичную информацию распространили в соцсетях соседних регионов. В областном правительстве информацию официально опровергли. Воронежцев просят сохранять спокойствие.

Бывшего первого заместителя председателя гордумы Воронежа Александра Провоторова выпустили из колонии общего режима по УДО. В общей сложности экс-парламентарий провел в заключении менее года. Хотя 25 марта 2022-го суд отправил его в колонию на два года. Провоторова признали виновным в крупном мошенничестве на выборах. За 1 млн рублей он пообещал кандидату в депутаты горпарламента Александру Жукову обеспечить явку на его избирательном участке во время выборов осенью 2020 года. Однако Жуков после победы засомневался в помощи и написал заявление правоохранителям.

Часть Левобережного района Воронежа останется без воды 28 февраля. С конца прошлого года на Новосибирской делают новый участок водопровода. Он должен минимизировать число нештатных ситуаций и улучшить качество водоснабжения в Левобережном районе. Из-за работ по переподключению во вторник с 10:00 до 16:00 часов приостановят подачу воды в дома №№68 - 76 по улице Ростовской, а также в дома №№49-61 по улице Новосибирской.