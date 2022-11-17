Названы победители городского онлайн-фестиваля «Я против экстремизма»

Студенты активно интересовались вопросами противодействия экстремизму. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

В областном Доме журналистов сотрудники городского управления образования и молодежной политики провели лекцию для студентов воронежских вузов. Посвящена она была профилактике экстремизма. Это мероприятие было частью всероссийской акции «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути». Она проходила во всех регионах нашей стороны с 7 по 16 ноября.

Во встрече со студентами также участвовал начальник Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Воронежской области Вадим Сватиков.

– Экстремизм – это проявление крайних радикальных взглядов. Он бывает национальный, религиозный, политический и молодежный. Последний находится на особом контроле. Нацеливаем все наши возможности на эффективную профилактику. Также разъясняем что делать тому, кто уже вовлечен в экстремистскую деятельность, и какая за нее грозит ответственность, – рассказал Вадим Сватиков.

Начальник Центра по противодействию экстремизму регионального ГУ МВД ответил на вопросы студентов. Они касались профилактической работы в образовательных организациях, источников получения информации и других тем.

Вадим Сватиков уверен, что вопросы, связанные с экстремистской деятельностью, необходимо всегда держать на контроле. Сейчас, кстати, активно интересуются методическими материалами МВД по этой теме, что лишний раз подтверждает общественную значимость проблемы.

Немалую работу в этом направлении проводят в городском управлении образования и молодежной политики. Специалисты организуют викторины, акции, круглые столы, диалоговые площадки, квесты, психологические тренинги и другие. В них с начала 2022 года участвовали уже более 18 тысяч молодых людей. Например, с целью профилактики радикальных проявлений в молодежной среде в сфере этноконфессиональных отношений проводили викторину «Антитеррор». В ней были задействованы больше двух тысяч человек.

– Работу по профилактике идеологии экстремизма и терроризма проводим не только со студентами. Большое внимание уделяем и несовершеннолетним ученикам образовательных организаций города. Есть ведомственный план, в рамках которого организуют классные часы, уроки мужества, дружбы, фестивали толерантности, семинары, «круглые столы», конкурсы. С начала года провели уже более 900 профилактических мероприятий. Работа в этом направлении продолжается, – отметила руководитель городского управления образования и молодежной политики Любовь Кулакова.

В ходе акции прошло награждение победителей городского онлайн-фестиваля социального медиаконтента «Я против экстремизма». Конкурс проводили в управлении образования и молодежной политики с 25 мая по 28 октября. В нем участвовали 45 человек из 10 образовательных организаций и общественных объединений.

Лучшей в номинации «Текстовые материалы» признали студентку университета инженерных технологий Анастасию Дворянову.

В номинации «Фото и иллюстративные материалы» победила команда технического университета.

А в номинации «Видеоролики» лучшей признали работу студентки аграрного университета имени императора Петра I Екатерины Петровой.

Кроме того, назвали и имена призеров городского конкурса общественного признания в области укрепления межнационального согласия в молодежной среде.