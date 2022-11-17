Сергей Лукин: Законы, одобренные Советом Федерации, создают правовое поле для решения приоритетных задач в социальной сфере и экономике

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На рассмотрение верхней палаты российского парламента был вынесен ряд социально значимых законопроектов. Среди них – разработанный во исполнение поручения Президента России закон об универсальном пособии гражданам, имеющим детей.

«В нашей стране создается целостная система мер социальной поддержки семей с детьми», - отметил в своем комментарии Сергей Лукин.

С 1 января 2023 года беременные женщины и родители детей в возрасте до 17 лет смогут получать универсальное пособие, если доход на каждого члена семьи не превышает прожиточный минимум на душу населения в регионе – при условии, что они являются гражданами Российской Федерации и постоянно проживают на территории страны. При наличии в семье нескольких детей в возрасте до 17 лет пособие назначается на каждого ребенка.

Сенатор акцентировал внимание на том, что одобренный Советом Федерации закон объединяет все действующие сегодня меры поддержки, причем помощь из бюджета будет осуществляться на единых условиях, независимо от региона проживания семей.

По словам Председателя СФ Валентины Матвиенко, теперь заявители будут освобождены от сбора многочисленных справок – оформить единое пособие можно будет дистанционно, с помощью электронной информационной системы. Спикер палаты регионов выразила надежду, что Министерство цифрового развития в срок и качественно выполнит свою часть работы, а Министерство труда будет отслеживать качество функционирования системы – механизм получения пособия должен быть доступным и удобным для всей жителей, имеющих право на его получение.

Также парламентарии рассмотрели законопроекты, направленные на укрепление экономической стабильности регионов в существующих экономических реалиях.

Так, поправки в Закон «Об электроэнергетике» предусматривают отсрочку либерализации цен оптового рынка для ряда субъектов РФ.

«В рамках реформирования электроэнергетической отрасли, целью которой является создание конкурентного рынка электроэнергии и переход к рыночному ценообразованию во всех регионах нашей страны, происходят важные изменения в законодательстве и системе государственного регулирования», - пояснил сенатор Сергей Лукин. Днем ранее он представил этот законопроект на рассмотрение профильного Комитета Совета Федерации, предваряющее обсуждение в ходе пленарного заседания.

В частности, в соответствии с положениями реформы, осуществляется либерализация цен для промышленных потребителей, в то время как население оплачивает потребляемую электроэнергию по регулируемым тарифам. Большинство регионов уже работает по этим правилам, а переход на рыночное ценообразование оптовых рынков электроэнергии для оставшихся девяти субъектов РФ планировался не позднее 1 января 2023 года. Речь идет о Карелии, Бурятии, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Чечне, Северной Осетии и Туве.

«Однако, в связи со сложившейся экономической и геополитической ситуацией, Правительством было внесено предложение сместить сроки либерализации цен на два года. Совет Федерации данную инициативу поддержал», - заявил Сергей Лукин.

Также парламентарии одобрили изменения в Жилищный кодекс, в соответствии с которыми окончание пятилетнего срока действия ранее выданных лицензий для управляющих компаний многоквартирных домов переносится с 11 января 2023 года на 1 июня 2023 года.

По оценке Сергея Лукина, это даст Министерству строительства и ЖКХ дополнительное время на подготовку необходимых для продления лицензий подзаконных нормативных правовых актов, а управляющим организациям и лицензирующим органам – возможность выполнить требования Жилищного кодекса о продлении лицензии на управление многоквартирными домами по истечении пяти лет с начала ее действия.

Напомним, ранее 65 российских регионов заявили о необходимости такой отсрочки из-за отсутствия механизма проведения органами государственного жилищного надзора проверок управляющих компаний, обратившихся с заявлением о продлении срока лицензий.

«Принятие этого закона позволит стабилизировать рынок управления многоквартирными домами и не подвергать его рискам в период отопительного сезона 2022-2023 годов», - добавил сенатор.

Кроме того, поправками в Налоговый кодекс на 2023 год продлено право Правительства РФ издавать нормативные правовые акты в сфере налогов и сборов, предусматривающие, в частности, приостановление, отмену или перенос на более поздний срок мероприятий налогового контроля, продление сроков уплаты налогов, сроков представления в налоговые органы налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов.

Ряд изменений коснется и бюджетной политики регионов, сообщил Сергей Лукин – соответствующие изменения внесены в Бюджетный кодекс.

В частности, устанавливается возможность регионов предоставлять бюджетные кредиты другому субъекту Федерации – так называемые горизонтальные кредиты. Также появляется возможность превысить дефицит региональных бюджетов — это можно сделать на сумму расходов, связанных с устранением последствий коронавирусной инфекции и геополитического влияния на экономику.

Кроме того, новые положения предусматривают возможность возобновления действия «бюджетных правил» с одновременной их корректировкой, если изменились макроэкономические условия.

«Одобренные в ходе пленарного заседания Совета Федерации законопроекты создают правовое поле для решения приоритетных задач в социальной сфере и экономике страны», - подчеркнул Сергей Лукин.

Ольга Вороновская