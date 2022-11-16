Воронежский «Факел» проиграл питерскому «Зениту» в домашнем матче Кубка России

Игроки "Факела" дважды во втором тайме начинали с центра поля. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Первый тайм матча «Факела» с питерским «Зенитом» в Воронеже в рамках группового этапа Кубка России запомнился прежде всего борьбой на каждом участке поля. Более техничные игроки гостей быстро «посадили» на желтые карточки Даниила Чернякова и Руслана Акбашева. Футболисты «Зенита» запомнились разве что двумя опасными ударами из-за пределов штрафной. У «Факела», впрочем, не было и этого.

В первом тайме "Факел" успешно оборонялся. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Едва успел начаться второй тайм, как заменивший Зелимхана Бакаева Малком получил передачу из глубины поля, убежал один на один, обвел Алексея Городового и послал мяч в сетку – 0:1. «Факел» сразу активнее пошел вперед, но острых моментов у ворот «Зенита» создать не смог. Хотя защитников гостей порой напрягали довольно сильно. Ну а на 82 минуте Малком, подправив в ворота удар Кругового, оформил дубль – 0:2.

Футболисты "Зенита" подтвердили свой класс. Фото: Юрий КОЗЛОВ

«Факел» в пяти турах группового этапа Кубка России так и не набрал ни одного очка и досрочно занял последнее четвертое место.