Воронежский «Факел» проиграл питерскому «Зениту» в домашнем матче Кубка России

Игроки "Факела" дважды во втором тайме начинали с центра поля.
Фото: Юрий КОЗЛОВ
Первый тайм матча «Факела» с питерским «Зенитом» в Воронеже в рамках группового этапа Кубка России запомнился прежде всего борьбой на каждом участке поля. Более техничные игроки гостей быстро «посадили» на желтые карточки Даниила Чернякова и Руслана Акбашева. Футболисты «Зенита» запомнились разве что двумя опасными ударами из-за пределов штрафной. У «Факела», впрочем, не было и этого.
В первом тайме "Факел" успешно оборонялся.
Фото: Юрий КОЗЛОВ
Едва успел начаться второй тайм, как заменивший Зелимхана Бакаева Малком получил передачу из глубины поля, убежал один на один, обвел Алексея Городового и послал мяч в сетку – 0:1. «Факел» сразу активнее пошел вперед, но острых моментов у ворот «Зенита» создать не смог. Хотя защитников гостей порой напрягали довольно сильно. Ну а на 82 минуте Малком, подправив в ворота удар Кругового, оформил дубль – 0:2.
Футболисты "Зенита" подтвердили свой класс.
Фото: Юрий КОЗЛОВ
«Факел» в пяти турах группового этапа Кубка России так и не набрал ни одного очка и досрочно занял последнее четвертое место.