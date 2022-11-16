«Иду в агрогенетику ради будущего» Полуфинал конкурса «Иннагрика» прошел в Воронеже

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Почти 200 школьников со всей страны приняли участие в интеллектуальных соревнованиях и презентовали решения кейсов в области генетики, селекции и биоинформатики.

Мероприятие прошло на площадках Воронежского государственного аграрного университета имени Императора Петра I и регионального образовательного центра «Орион» при поддержке правительства Воронежской области.

Перед поездкой в Воронеж школьники, прошедшие отборочный тур, прошли обучение, включающее подходы и методы к решению задач в области генетики и селекции под руководством ведущих ученых, а также презентации собственных работ.

Соревнования включали в себя решение кейсов и выполнение лабораторных заданий, учитывающих реальные задачи аграрных холдингов России и сформированных ведущими учеными ключевых профильных научных центров.

«Конкурс посвящен одному из наиболее интересных и перспективных направлений в сельском хозяйстве – агрогенетике. У Воронежской области немало достижений в сельском хозяйстве, и мы рассчитываем продолжать интенсивное развитие АПК, в том числе за счет применения новаций и научных разработок. Для этого нам и всей стране крайне необходимо современно мыслящие специалисты, которые будут генерировать перспективные идеи и делать прорывные открытия», - отметил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

После активной командной работы в учебных аудиториях и лабораториях, конкурсанты посетили центр биотехнологических исследований ВГАУ, где на практике познакомились с работой ученых-генетиков. Старшеклассники получили возможность самостоятельно сделать секвенирование ДНК, провести ПЦР и исследовать бактериологический материал.

Итогом полуфинала стала защита решенных кейсов перед экспертным жюри, по итогам которой 12 команд из 32-х прошли в финал. Все участники полуфинала получили сертификаты и призы.

«Надеемся, что эти несколько дней в столице Черноземья ребята запомнят надолго как одну из первых ступеней своего профессионального пути. Мы признательны за поддержку правительству Воронежской области и Воронежскому ГАУ за призы для полуфиналистов и победителей конкурса», - прокомментировал директор дирекции развития агро- и биотехнологий компании «Иннопрактика» Владимир Авдеенко.

Участники, прошедшие в финал, продолжат встречаться в онлайн-формате со своими менторами, чтобы подготовиться к итоговому мероприятию, которое пройдет в декабре 2022 года в Нижнем Новгороде. Победителей конкурса будут ждать награды: дополнительные баллы при поступлении в вузы-соорганизаторы конкурса, гранты на обучение и участие в стипендиальных программах, а также стажировки на площадках партнеров конкурса и ценные призы.

Информационная справка

«Иннагрика» – первый всероссийский конкурс по агрогенетике для школьников старших классов. Его целями является повышение престижа аграрных профессий будущего и формирование резерва специалистов по аграрной генетике, в том числе будущей технологической элиты АПК. Конкурс проходит в три этапа: отборочный тур – в формате онлайн-тестирования, полуфинал и финал – в формате очных интенсивов на базе научных центров.

Организаторами конкурса выступают Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, компания «Иннопрактика», НИЦ «Курчатовский институт», Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К. А. Тимирязева.

Генеральные партнеры – правительство Воронежской области, правительство Нижегородской области, АО «Россельхозбанк», ПАО «ВТБ». Информационную и экспертную поддержку мероприятию оказывают Фонд содействия инновациям, АО «Почта Банк», Группа «Черкизово», Ассоциация «Агрообразование».