Жители воронежской Чижовки попросили депутата горДумы избавить их от свалки и сделать дорогу

фото: Воронежская городская Дума

Жители улицы Лейтенанта Дзотова, которая находится в микрорайоне Чижовка, жалуются на переполненную свалку и плохую дорогу. Об этом они рассказали депутату горДумы Андрею Зачупейко. Парламентарий лично встретился с активистами ТОСа и избирателями15 ноября.

фото: Воронежская городская Дума

Как оказалось, проблемы с благоустройством связаны с особенностями территории – частный сектор, место здесь бугристое, улочки узкие. Сложностью стал проезд по ним. Во время ремонта положили новый асфальт, но сделали покрытие ниже уровня съездов из частных домов. Как оказалось, перепад в некоторых местах достигает тридцати сантиметров. Это и добавило сложностей с перемещением, особенно для людей маломобильных, пенсионеров или мамочек с колясками. Плюс к этому после дождя сточные воды начинают постепенно размывать пороги частных домов.

Местные жители рассказали депутату, как можно было бы решить наболевший вопрос. Выровнять дорожное покрытие помог бы асфальтовый срез. Но, активистам ТОСа в районном комбинате благоустройства пояснили, что пока у них его нет. Депутат Андрей Зачупейко обещал посодействовать, чтобы работы были выполнены в следующем сезоне с наступлением тепла.

фото: Воронежская городская Дума

Парламентарий отметил хороший подход граждан - обратились именно с теми вопросами, которые необходимо решать.

- Это обустройство съездов, изношенные ливнёвки, опиловка деревьев и вывоз уже спиленных деревьев к месту утилизации. Этот вопрос, думаю, решим достаточно оперативно. Что касается дороги и ливнёвки, это более долгосрочная задача. Но решать будем, - поделился Андрей Зачупейко.

фото: Воронежская городская Дума

Еще одна проблема местных жителей - огромная свалка на пересечении улиц Чапаева и Возрождения. Мусор сюда выбрасывают законно, но горожане просят ее вовсе убрать. Во-первых, ее облюбовали жители других улиц, поэтому она нередко бывает переполнена, а платит за вывоз местный ТОС. Во-вторых, под контейнерами на небольшой глубине проходят городские коммуникации, водо- и газоснабжения. Это не безопасно. Андрей Викторович взял решение этих острых вопросов на депутатский контроль.

Ирина Шабанова