В воронежском микрорайоне Таврово благоустроили сквер и установили памятный знак

Воронежская городская Дума

В микрорайоне Таврово в Воронеже по наказам местных жителей провели благоустройство территории. Помог в этом округе избирателям депутат городской Думы Александр Чуфинев.

Воронежская городская Дума

Работы начали еще в 2021 году. Поменял свой облик бульвар «Таврово», который облагородили в рамках подготовки к празднованию 350-летия со дня рождения Петра I. С каждым днем эта обновленная общественная зона привлекает все больше отдыхающих.

Здесь обустроили покрытия из плитки, разместили скамейки и урны, установили по периметру ограждение, на радость ребятишкам и родителям перенесли детское игровое оборудование. В вечернее время заработало уличное освещение. На реализацию проекта ушло порядка 3 млн рублей.

Воронежская городская Дума

В этом году Александр Чуфинев также поддержал инициативы жителей и работу продолжили. Заасфальтировали шесть улиц. Стели них Тавровская, Корабельная, Доковая, Якорная, переулок Петра Великого и переулок Колыбельный.

- Весной и осенью вместе с избирателями высадили в местном сквере саженцы деревьев. Теперь радуют глаз посетителей молодые яблоньки, рябины, лиственницы и катальпы. Особо хочу отметить участие председателей ТОС, которые по собственной инициативе высаживали можжевельник и лаванду, - рассказал Александр Чуфинев.

Воронежская городская Дума

По словам депутата, в мае 2022 года городская комиссия по культурному наследию определилась с внешним обликом памятного знака, который установили в сквере в сентябре. Он напоминает об историческом наследии столицы Черноземья и посвящен бывшему городу-крепости Тавров.

Об этом гласит и текст на памятном знаке. В нем говорится, что город-крепость Тавров был основан адмиралтейцем Ф. М. Апраксиным в далеком 1705 году на левом берегу реки Тавровка в том месте, где она впадала в реку Воронеж. Император Петр I здесь бывал два раза в 1709 и 1722 годах. На верфи и получило начало появление Черноморского флота. В Таврове располагался так называемый царский дворец, где проживал Петр I. А также адмиралтейство и социальные объекты школа, госпиталь и даже аптека.

Город пришел в упадок после пожара в 1744 году, а в 1779-м и вовсе стал селом Воронежского уезда. В 1969 года территорию включили в Левобережный район Воронежа.

Воронежская городская Дума

Александр Чуфинев отметил, что в сквере в Таврово удается постепенно реализовывать пожелания избирателей, которые просят о благоустройстве их микрорайона. И поблагодарил тех людей, кто активно помогает в этой работе.

- Без них сложно было бы реализовать этот проект. Чтобы сделать быт тавровчан, или жителей других микрорайонов моего округа, комфортнее, есть две составляющие: это активная позиция граждан и совместная работа жителей с районной властью, депутатами, эффективная обратная связь. Ну и второе это объем городского финансирования, - поделился парламентарий.

Ирина Шабанова