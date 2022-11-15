Нововоронежская АЭС готова к работе в осенне-зимний период

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Специалисты Центрального аппарата Концерна и других АЭС оценили готовность к зиме территории, зданий и сооружений станции, инженерных коммуникаций, тепловых сетей, теплофикационных и котельных установок, электротехнического и гидротехнического оборудования, а также проверили соблюдение персоналом НВ АЭС правил охраны труда и пожарной безопасности.

Была проведена противоаварийная тренировка. На итоговом совещании председатель комиссии заместитель директора департамента – начальник отдела организации технического контроля и обеспечения безопасности АЭС Департамента контроля безопасности и производства АО «Концерн Росэнергоатом» Александр Корнюшкин сообщил, что организация работы на НВ АЭС, содержание оборудования, соблюдение работниками техники безопасности и охраны труда, их отношение к исполнению своих обязанностей находятся на необходимом уровне. Комиссия рекомендовала генеральному директору АО «Концерн Росэнергоатом» подписать паспорт готовности Нововоронежской АЭС к работе в осенне-зимний период.

«Нововоронежская атомная станция готова обеспечить стабильную работу оборудования и бесперебойную подачу электроэнергии в энергосистему Воронежской области и Центрального федерального округа в осенне-зимний период», - заверил главный инженер НВ АЭС Сергей Витковский.

По результатам проделанной работы председатель комиссии передал руководству станции акт с результатами проверки.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС