На Нововоронежской АЭС прошёл очный этап конкурса «Энергия молодых-2022»

Фото- Евгения Шашова

Конкурс проводится с целью повышения мотивации и вовлеченности молодых сотрудников, стимулирования их профессиональной и общественной инициативы.

В этом году было подано 26 заявок в трех номинациях: «Восходящая звезда» (специалисты в возрасте до 30 лет, со стажем работы не более 3-х лет), «Молодой лидер» (молодые работники до 35 лет), «Лидер в развитии молодежи» (руководители, активно участвующие в жизни молодых подчиненных).

На первом, заочном этапе экспертная комиссия определила семь человек для открытого слушания докладов. Участники должны были представить личные достижения в производственной, профессиональной, научной, изобретательной, общественной деятельности.

В номинации «Восходящая звезда» с большим отрывом победил инженер отдела ядерной безопасности и надежности Сергей Полозков.

«Молодым лидером», по мнению жюри, стал ведущий инженер отдела использования опыта эксплуатации и расследования нарушений Александр Белкин. «Это мой последний шанс поучаствовать в конкурсе – в следующем году мне будет 36 лет. Поэтому я весь год активно работал и прилагал максимум усилий. Я благодарен жюри за высокую оценку моих достижений. Мне, как молодому лидеру, важно быть хорошим примером для ребят, которые только пришли работать на атомную станцию», – отметил Александр Белкин.

В номинации «Лидер в развитии молодежи» первое место второй год подряд занял начальник отдела информационно-коммуникационных технологий Алексей Буравцов.

Все доклады оценивались членами экспертной комиссии по четырем критериям. Победители были определены подсчетом общего количества баллов.

«Спасибо всем участникам и организаторам за проделанную работу. Присутствие на этом мероприятии говорит о вашей высокой мотивации, наличии амбиций и целей. Хочу пожелать и в дальнейшем активно участвовать в жизни атомной станции и города, расти профессионально и добиваться новых, в том числе карьерных, успехов», – сказал на церемонии награждения председатель экспертной комиссии, главный инженер НВ АЭС Сергей Витковский.

Работники, занявшие первые места, будут защищать честь Нововоронежской АЭС на заключительном этапе конкурса, который пройдет среди всех предприятий электроэнергетического дивизиона.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС