Депутаты горДумы готовят программу по улучшению территорий возле школ и детсадов в Воронеже

фото: Воронежская городская Дума

В Воронеже состоялось заседание комиссии горДумы по бюджету, экономике, планированию, налоговой политике и инвестициям. В ходе него парламентарии обсудили подготовку к формированию муниципальной программы по ремонту территорий возле городских школ и детсадов, подъездных путей к ним. Депутаты также наметили возможные варианты финансирования этих работ.

фото: Воронежская городская Дума

ОБНОВЯТ 250 ОБЪЕКТОВ

Эта одна из важных тем, которую народные избранники не раз поднимали еще в 2022 году. Сейчас стало известно, что депутаты и представители управления образования Воронежа уже составили список проблемных участков, где необходим ремонт. В него внесли более 250 объектов. Указали и нужную на проведение строительных работ сумму, исходя из нормативов укладки асфальтового покрытия: примерно 1200 рублей за квадратный метр. Руководитель городского управления образования Любовь Кулакова добавила, что стоимость может меняться в зависимости от конкретной ситуации. Список объектов также будет обновляться, так как работа над ним еще не завершена.

ЗА ОСНОВУ – РЕАЛЬНЫЕ ЦИФРЫ

Председатель постоянной комиссии Андрей Соболев поинтересовался у руководителя управления дорожного хозяйства администрации Олега Котова: достаточна ли сумма для ремонта. Чиновник объяснил, что 1200 рублей за «квадрат» – это усредненный показатель. Один объект может обойтись дешевле, если там потребуется только покрытие верхнего слоя асфальта, другой, где необходимо будет провести работы «с нуля», – дороже. Андрей Соболев предложил еще раз подумать и брать за основу реальные цифры, чтобы не оказалось, что денег снова не хватает на тот или иной объем работ, или расценки окажутся ниже рыночных.

фото: Воронежская городская Дума

КТО ПРОВЕДЕТ АУКЦИОНЫ?

Депутат Сергей Колиух в свою очередь задал вопрос представителям мэрии по поводу проведения торгов на ремонтные работы. Он резонно заметил, что если заказчиком будет выступать каждая школа или детсад, то небольшие объемы могут не заинтересовать подрядчиков. Также, по мнению депутата, директора соцучреждений могут не справится с проведением аукционов, в этом вопросе нужна централизация, а не просто сторонний контроль со стороны муниципальных властей. Его поддержал депутат Юрий Яковлев. Любовь Кулакова заверила, что возможен вариант проведения совместных закупок, при этом мэрия возьмет на себя обязательства по составлению техзадания.

Также парламентарии указали на необходимость ремонта подъездных путей к школам и садам и контроля за проведением строительных работ. По поводу последнего Олег Котов отметил, что можно составить совместную программу из двух: по развитию образования и по развитию транспортной системы. Тогда все необходимые мероприятия легко будет «увязать».

фото: Воронежская городская Дума

ПРОГРАММА НЕ ВРЕМЕННАЯ

По итогам заседания Андрей Соболев предложил чиновникам до 10 марта согласовать все замечания и предложения с депутатами горДумы. После этого муниципальная программа будет сформирована и направлена мэру Вадиму Кстенину и губернатору Александру Гусеву для рассмотрения возможности финансирования ее мероприятий в 2023-2024 годах.

– Проблема ремонта территорий соцучреждений не решалась десятилетиями. И на сегодняшний день эта проблема стала достаточно глобальной, требующей значительного объема средств. После предварительного анализа было установлено, что на ее решение понадобятся порядка 350 миллионов рублей. Что еще необходимо отметить: программа не будет временной. Ее реализация должна быть рассчитана на несколько лет, чтобы довести благоустройство территорий дошкольных и общеобразовательных учреждений до надлежащего уровня, – прокомментировал Андрей Соболев.

Ирина Шабанова