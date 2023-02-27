В Воронеже за 150 миллионов отремонтируют асфальт на Северном мосту

Фото с сайта мэрии Фото: Предоставлено

На еженедельной планерке у мэра Воронежа 27 февраля обсудили несколько актуальных вопросов.

ЛИКВИДАЦИЯ ДЕФЕКТОВ НА ДОРОГАХ

В начале совещания Вадим Кстенин обратил внимание первого зама по городскому хозяйству и руководителей управ на состояние дорог в городе, поинтересовавшись, достаточно ли запасов литого асфальта для устранения дефектов дорожного полотна, а также готова ли техника к этой работе. Затем мэр поручил активизировать работу по оперативной ликвидации ям на дорогах. Особое внимание при этом необходимо обратить на состояние Северного моста:

– Его покрытие капитально ремонтировали 5 лет назад, в этом году завершаются гарантийные обязательства. До сезона дорожных работ необходимо принять временные меры по устранению дефектов, а в этом году – провести капремонт, средства на него – 150 миллионов рублей – у нас заложены. Необходимо не затягивая выходить на торги по определению подрядчика, – подчеркнул мэр.

По словам первого заместителя главы по городскому хозяйству Сергея Петрина, торги запланированы на март, а к теплой погоде будет заключен контракт с подрядчиком.

Мэр также поручил начать подготовку дорог к весеннему нанесению разметки. Вадим Кстенин отметил, что погода уже позволяет очищать асфальт от скопившегося за зиму пескосмета, чтобы затем легче было его помыть для нанесения разметки.

Фото с сайта мэрии Фото: Предоставлено

НА КАРАНТИНЕ 108 КЛАССОВ

Заместитель главы города по социальной политике Надежда Савицкая доложила о состоянии заболеваемости среди школьников. По данным мэрии, на сегодня из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, приостановлен учебный процесс в 108 классах 41 школы. На карантине находятся около 2,5% от общего числа обучающихся. Полностью закрытых школ нет.

Мэр обратил внимание на проблеме, возникшей на днях с поставщиком фруктов и овощей в дошкольные учреждения города. Надежда Савицкая рассказала, что контракты с компанией на поставки продуктов были заключены в ноябре прошлого года. Однако подрядчик неожиданно столкнулся с логистическими проблемами и не смог своевременно обеспечить доставку. За это его внесли в реестр недобросовестных поставщиков. Перебоев с поставкой фруктов и овощей в детсады удалось избежать, добавила Савицкая. Весной процедуру поиска подрядчика проведут повторно.

- А до определения новой организации учреждения будут обеспечиваться продуктами в рамках заключенных контрактов, – отметила Надежда Петровна.

ПОДГОТОВКА ПРОСПЕКТА К МАЙСКИМ ПРАЗДНИКАМ

Еще одним поручением мэра в рамках планерки стала подготовка главной улицы города к майским праздникам. Вадим Кстенин распорядился до начала мая максимально завершить оставшиеся на проспекте Революции работы по плитке, завезти и установить малые архитектурные формы, а также закончить все подготовительные работы и убрать под землю оптоволоконные линии.

Отдельное поручение касалось организации цветников на проспекте. Мэр распорядился взять этот процесс на контроль городскому управлению экологии, чтобы соблюсти сроки высадки и качество посадочного материала.

Руководитель управления экологии Галина Воробьева доложила, о ходе строительства приюта для безнадзорных животных, который находится на контроле ведомства.

– Подрядчик нарастил темпы, увеличил количество рабочих – в среднем в будний день на объекте трудятся 30-40 человек. В зданиях проложены внутренние коммуникации, залиты полы, в ближайшее время смогут приступить к отделке, – сообщила Галина Леонидовна.