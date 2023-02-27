Последние новости Воронежа на 27 февраля 2023 года: погибший в горах сноубордист и закрытие уличных катков

Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Из-за схода лавины на горе Чегет погиб сноубордист из Воронежа. Об этом рассказали в СКР по Кабардино- Балкарской республике. Известно, что погибший - житель столицы Черноземья 1980 года рождения. Мужчина вместе с шестью участниками группы нарушил требования к спуску. Они выехали за пределы трассы и направились в сторону скал. Отдыхающие проигнорировали предупреждение спасателей, начали движение, чем спровоцировали сход снежной массы. В итоге она настигла одного из сноубордистов.

В Воронеже почти все уличные катки закрыли из-за потепления. Временно не функционируют ледовые площадки в «Алых парусах», в Комсомольском сквере, на Центральной площади Новой Усмани. Ограничения будут действовать до момента, когда вернуться морозы. Покататься на коньках по-прежнему можно в Центральном парке (остановка «Динамо») и парке «Дельфин». Конструкция этих площадок позволяет им работать и в плюсовую температуру.

В Воронежской области пенсионерка перевела мошенникам почти два миллиона рублей. 63-летняя женщина из Борисоглебска увидела интернет-рекламу об инвестициях. На сайте она оставила свои данные и мобильный телефон. Спустя несколько часов ей через мессенджер позвонил якобы представитель компании и предложил помощь. Далее с пенсионеркой связался уже «аналитик холдинга», который рассказал о стартовом капитале. Пожилая женщина вносила деньги на счет более двух месяцев. А вот вывести средства ей не удалось. «Помощники» перестали отвечать на звонки. Общий ущерб составил свыше 1,8 миллиона рублей.

В поселке под Воронежем из окна многоэтажки выпал мужчина. Тело по окнами дома нашли жители Отрадного вечером в воскресенье, 26 февраля. И вскоре рассказали о ЧП в соцсетях. По словам очевидцев, ЧП случилось в многоэтажке №13 по улице Рубиновая. Обстоятельства трагедии сейчас выясняют правоохранители.

В воронежском парке «Дельфин» начали строительство бассейна. Рабочие опубликовали соответствующие фото. Развлекательный объект расположат прямо в водохранилище. Однако вода будет проходить дополнительную очистку и только после этого поступать в бассейн.