Поддержка аграриев продолжается

В рамках программы банк подписал с компаниями Группы Иррико кредитные соглашения в сумме 880 млн рублей на оплату сезонно-полевых работ, в том числе на покупку химических и биологических средств защиты растений, семян, горюче-смазочных материалов, оплату услуг по текущему ремонту сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов. Остальные средства пойдут на финансирование текущей деятельности компании.

Артем Кулик, старший вице-президент банка отметил: «Поддержка одной из ключевых для российской экономики отраслей является приоритетом . Сотрудничество с предприятиями агропромышленного сектора с использованием доступных государственных программ поддержки позволяет сохранять привлекательность этого сектора для инвестиций, создавать новые рабочие места, а также способствует выполнению поставленных Правительством РФ задач по обеспечению продовольственной безопасности страны».

Александр Дыренко, управляющий ВТБ в СКФО, прокомментировал: «Иррико» – значимая сельскохозяйственная компания региона, которая реализует один из самых масштабных проектов по орошаемому земледелию в стране: 39% обрабатываемых земель находится под поливом. Это позволяет получать на некоторых полях холдинга по два урожая сельхозкультур за сезон. Предприятие также является крупнейшим производителем картофеля на юге России. Его можно найти во всех крупных розничных сетях, а также в пачках популярных картофельных чипсов. Поддерживая сегодня аграриев Ставрополья, мы содействуем обеспечению продовольственной безопасности как округа, так и страны в целом».

напоминаем, в соответствии с условиями программы Министерства сельского хозяйства РФ компаниям доступны минимальные процентные ставки по льготным кредитам в размере до 5% годовых. Заемщиками могут стать организации или индивидуальные предприниматели, занятые в производстве или переработке сельскохозяйственной продукции и ее последующей реализации.

Для справки: Группа компаний Иррико занимается интенсивным растениеводством и овощеводством в Ипатовском, Апанасенковском и Петровском районах Ставропольского края.