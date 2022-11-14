Игорь Артамонов: Я стараюсь делиться теми знаниями, тем опытом, который накопился у меня, с молодыми людьми

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Жители Липецкой области могут принять участие в онлайн-голосовании в рамках просветительской Премии Российского общества «Знание». Сделать выбор в пользу понравившегося просветителя или проголосовать за проект в специальной номинации «За общий вклад в просвещение по версии слушателей» можно до 5 декабря.

Накануне в Москве состоялось очное заседание Почётного жюри просветительской Премии «Знание» – 2022, на котором государственные деятели, лидеры бизнеса и общественных организаций, а также выдающиеся деятели науки, культуры и искусства определили лучших просветителей и просветительские проекты в 12 номинациях. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов номинирован экспертами в категории «За вклад в просвещение в сфере "Экономика и бизнес"». Как отметили организаторы Премии, Игорь Артамонов регулярно проводит мастер-классы и лекции, не только делится знаниями об основных принципах работы с финансовыми инструментами и личным бюджетом, но и рассказывает о подходах в управлении командами, успешном менеджерском опыте, уходя от классического подхода в преподавании. Среди его слушателей – студенческая молодёжь Липецкой области, а также выпускники «Школы губернаторов».

«Если бы в своё время мне так же много рассказывали, делились опытом, открывали новые приемы, наверное, я бы смог избежать по жизни многих ошибок, которые, как и все мы, делал. Поэтому просветительская работа Общества "Знание" очень важна. Я с огромным интересом принимаю участие в различных проектах этой организации, стараюсь делиться теми знаниями, тем опытом, который накопился у меня, с молодыми людьми», – подчеркнул Игорь Артамонов.

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Кроме того, Игорь Артамонов, как и все участники, представлен в «народной» номинации – «За общий вклад в просвещение по версии слушателей». Народное онлайн-голосование проходит в сообществе Российского общества «Знание» ВКонтакте до 5 декабря. Отдать свой голос за понравившегося номинанта пользователи могут в специальном мини-приложении «Просветительская Премия "Знание"». Проголосовать в приложении зарегистрированные пользователи смогут также при переходе с сайта Премии. В каждой номинации можно поддержать одного кандидата, всего – до 11 претендентов. Имена 22 лауреатов Премии станут известны 13 декабря на торжественной церемонии в Государственном Кремлевском Дворце.

Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко в приветственной речи к членам Почётного жюри просветительской Премии «Знание» подчеркнул важность просветительской деятельности для современного российского общества. «Просветительская работа во все времена имеет важнейшее значение. Неслучайно вопросам просвещения и наставничества большое внимание уделяет Президент России – 2023 год в России был объявлен Президентом Годом педагога и наставника, а в прошлом году по поручению Президента началась "перезагрузка" Российского общества "Знание"», – сообщил Сергей Кириенко.

Просветительская Премия «Знание» – главная просветительская премия России, которая учреждена в 2021 году для признания достижений российских деятелей в сфере просвещения. Лауреатами Премии становятся просветители, просветительские проекты и компании, завоевавшие высокие оценки экспертов и Почётного жюри, а также симпатии зрителей. В прошлом году Премия собрала свыше трёх тысяч заявок из 80 регионов России.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области.