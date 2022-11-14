Осторожно, «Черная пятница»: как воронежцам не попасться на уловки мошенников в погоне за скидками

Бдительный покупатель мошенникам не по зубам Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Интернет, телевизор, листовки кричат: «Черная пятница»! «Не упусти свой шанс»! «Получи скидку только сегодня»! Ну как тут удержаться? Даже самые трезвые головы могут потерять над собой контроль от обилия заманчивых предложений. Мы сейчас не о том, что многие недобросовестные продавцы пытаются в этой суматохе сбыть некачественный, низкосортный или просто ненужный товар. И даже не о том, что перед распродажами продавцы зачастую искусственно завышают цены, чтобы потом изобразить сногсшибательные скидки. Мы о настоящих опасностях потерять все. Мошенники тоже ждут «Черную пятницу», мечтая заработать на доверчивых покупателях. Чтобы «скидочная» пятница не стала для вас черной в прямом смысле слова, прислушайтесь к советам экспертов. О том, какие опасности грозят покупателям, рассказали специалисты воронежского отделения Банка России.

Аферисты постоянно совершенствуются, создают в интернете страницы-двойники популярных брендов, рассылают письма со ссылками, по которым якобы можно сделать предзаказ. Если покупатель вводит на таком сайте данные карты для регистрации или оплаты, они попадают в руки к мошенникам, которые затем могут списать деньги со счёта. Как же защититься?

СПЕЦИАЛЬНАЯ КАРТА

Заведите себе отдельную карту для онлайн-покупок в интернете и пополняйте ее ровно на ту сумму, которую должны заплатить. Это могут быть также виртуальные карты. Их сейчас предлагают многие банки. Даже если вы случайно введёте данные виртуальной карты на сайте, созданном мошенниками, они не смогут украсть все деньги, которые хранятся на основной карте или счёте.

МАГАЗИНЫ-КЛОНЫ

Покупки делайте только в проверенных интернет-магазинах. Внимательно прочитайте название: маскируя поддельный сайт под настоящий, мошенники могут поменять лишь одну какую-то букву.

Обычно в поисковой выдаче у официальных страниц стоит специальный знак — синий кружок и галочка. Это значит, что данные подтверждены.

Посмотрите, начинается ли адрес с https и стоит ли в начале строки знак закрытого замочка — это элементы, указывающие на защищенное соединение. Не оплачивайте покупки на сайтах без них.

Обратите внимание и на то, как совершаете покупку. Для оплаты магазин перенаправит вас на страницу платежного шлюза банка, где нужно ввести данные карты. Далее банк присылает клиенту в СМС- или пуш- сообщении одноразовый код для подтверждения операции. И только после того, как человек ввёл его, проходит платёж. Поэтому никогда и никому не сообщайте секретные коды от банка. Обязательно внимательно проверьте, совпадают ли данные из СМС с деталями операции. Если всё в порядке, вбейте код в специальное поле на странице оплаты. Если нет — позвоните в банк.

Хороший вариант — добавить адреса любимых магазинов в закладки или установить их мобильное приложение и делать покупки там. Однако надо помнить, что скачивать его можно только с официальной страницы.

БОЛЬШИЕ СКИДКИ – ПОВОД НАСТОРОЖИТЬСЯ

Покупки делайте только на официальном сайте или в приложении. Не переходите по ссылкам, которые присылают к вам с неизвестных адресов. Очень внимательно относитесь к большим скидкам. Конечно, магазины часто проводят акции, однако они никогда не будут присылать никаких счетов или ссылок на оплату.

Будьте внимательны при покупках в сети Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

УСТАНОВИТЕ АНТИВИРУС

Установите антивирус на все устройства, которыми пользуетесь, и не забывайте его обновлять. Новые вирусы появляются постоянно. Хорошая защита поможет распознать, в том числе, сообщения с сомнительными ссылками и письма с подозрительных адресов.

НЕ ДЕЛАЙТЕ ПОКУПОК ЧЕРЕЗ ОТКРЫТЫЙ WI-FI

Не стоит использовать для онлайн-покупок открытые сети Wi-Fi. Это небезопасно, ведь мошенники могут создать поддельную сеть и похитить данные карты, когда вы будете вводить их для того, чтобы оплатить покупку. Если нет возможности зайти в интернет через надёжную и проверенную сеть, лучше не рискуйте и отложить своё приобретение. Ведь если аферисты узнают данные вашей карты, последствия могут оказаться куда серьёзнее, чем выгода даже от очень большой скидки.

ЗНАЙ!

Если данные вашей карты стали известны мошенникам и с нее незаконно списали деньги, заблокируйте её и подайте заявку на перевыпуск. Также обязательно напишите заявление о хищении в полицию.

Заявление о несогласии с операцией надо направить в течение суток. Если вы никому не сообщали свои секретные данные, вам обязаны вернуть деньги. Кстати, недавно вступил в силу закон об информационном взаимодействии Банка России и МВД, который ускорит расследование дел по фактам мошенничества при денежных переводах. Он предусматривает подключение МВД к автоматизированной системе Банка России, в которой содержится информация об операциях, проведённых без согласия клиентов. Благодаря этому правоохранительные органы смогут практически в онлайн-режиме получать сведения о мошеннических операциях, в том числе о получателях похищенных денег. Обмен данными будет происходить с соблюдением всех норм банковской тайны.

КСТАТИ

82% россиян за последние полгода столкнулись с мошенничеством. Об этом говорят результаты исследования, проведенного экспертами Национального агентства финансовых исследований.

Каждый третий участник опроса ответил, что это случилось при покупке или продаже товаров в интернете, каждый пятый сказал, что попадал на поддельные сайты известных брендов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

4 млрд рублей украли в сети с карт жителей России в 2021 году.

5600 рублей в среднем списывали за одну операцию без согласия владельца карты.

1,5 млрд рублей люди суммарно потеряли из-за интернет-мошенников за первое полугодие 2022 года.