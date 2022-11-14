Рейтинг РБК: Лучшими работодателями для IT-специалистов стали Лаборатория Касперского, Тинькофф и Яндекс

Эксперты, составлявшие рейтинг РБК, оценивали работодателей по нескольким критериям. Среди них условия труда в компании, средняя зарплата сотрудников, «текучесть» персонала, инвестиции в обучение сотрудников, эффективность и надежность бизнеса, деловая репутация компании, а также ее социальная ответственность (например, благотворительные проекты, охрана окружающей среды).

Первое место в рейтинге заняла Лаборатория Касперского.Также в первой тройке – организации промышленного и энергетического сектора – Энел Россия и Металлоинвест.

Помимо Лаборатории Касперского в топ-10 вошли еще две IT-компании: Тинькофф, занявший 7 место и ставший также единственной компанией финансового сектора в первой десятке, и Яндекс – 9 место.

Ранее Тинькофф несколько лет подряд входил в ТОП лучших работодателей страны по версии рейтингов Forbes и HeadHunter.

Тинькофф не имеет отделений, все продукты и большинство внутренних IT-систем разработаны самой компанией. Также Тинькофф на протяжении нескольких лет развивает по всей России Центры разработки. На данный момент Центры разработки Тинькофф работают в Воронеже, Екатеринбурге, Ижевске, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Рязани, Самаре, Санкт-Петербурге, Саратове, Сочи, Томске, Чебоксарах, Челябинске.

В команде Центров – большое количество разработчиков, аналитиков, системных инженеров, архитекторов и специалистов по обеспечению качества.

Специалисты Центров разработки Тинькофф работают в смешанных командах с разработчиками из штаб-квартиры Тинькофф. Они могут пользоваться всеми преимуществами компенсационного пакета, а также специальными предложениями для сотрудников компании. Наравне с коллегами из головного офиса могут участвовать в митапах, конференциях и мероприятиях ИТ-сообществ.

Центры разработки позволяют Тинькофф расширять географию поиска талантливых ИТ-специалистов и равномерно распределять задачи, усиливают производственный цикл за счет разных временных зон, а также сокращают время запуска финтех-продуктов.