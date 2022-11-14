Концерн «Росэнергоатом» получил премию Правительства РФ 2021 года в области качества

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11 ноября 2022 года в рамках Международного форума «Всемирный день качества» заместитель председателя Правительства РФ — министр промышленности и торговли Денис Мантуров вручил награду генеральному директору Концерна «Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») Андрею Петрову и первому заместителю генерального директора по эксплуатации АЭС Александру Шутикову.

Премия Правительства РФ в области качества присуждается за достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг, обеспечения их безопасности, а также за внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества.

«Это заслуженная награда коллектива, подтверждение того, что «Росэнергоатом» работает со сформировавшейся системой менеджмента качества с точки зрения как самого производства, так и поставляемой продукции, — считает Александр Шутиков. — Мы не разделяем приоритеты безопасности и качества, они идут в одной жесткой сцепке как единое целое. Нельзя сказать, что ты работаешь безопасно, но не качественно. И наоборот — если качественно работаешь, значит, безопасно».

На пути к премии номинанты прошли несколько проверочных этапов: подготовка развернутого отчета по всем направлениям деятельности Концерна, изучение и оценка отчета экспертами, проверка достоверности данных с посещением атомных станций, индивидуальные собеседования со специалистами. Результатом стало наибольшее количество баллов среди всех претендентов, что является подтверждением не только качества работы, но и открытости, готовности к изменениям.

По мнению экспертов, высокоэффективным методом менеджмента в концерне является интегрированная система управления, которая позволяет отслеживать ключевые параметры по всем процессам, видеть взаимосвязи между ними и принимать управленческие решения.

Всего в конкурсе принимали участие свыше 500 организаций из 70-ти регионов страны. Среди лауреатов — 11 предприятий от металлургической, газовой, медицинской, электрохимической отраслей, сферы образования и услуг. В атомной отрасли лауреатами, помимо «Росэнергоатома», стали УЭХК (Свердловская область, г. Новоуральск) и РФЯЦ-ВНИИТФ им. академика Е.И. Забабахина» (Челябинская область, г. Снежинск).

Департамент коммуникаций Концерна «Росэнергоатом»