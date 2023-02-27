Праздник стал очередным поводом для встречи с избирателями

фото: Воронежская городская дума

КАНАТ, ПЛАТКИ И ЧАСТУШКИ

Для местных жителей проводы Масленицы уже давно стали традицией. Каждый год праздник сопровождается танцами, песнями и веселыми конкурсами.

В этот раз все желающие смогли поучаствовать в перетягивании каната, конкурсе «ярких платков», пении частушек, а также продемонстрировать свою силу в поднятии гири. Все участники гуляний получили приятные призы и угостились блинами с разными начинками.

- Это ежегодный праздник. Благодаря помощи нашего депутата Дмитрия Крутских, казаков, всех местных жителей этот день полон добра, гостеприимства и веселья. У нас всегда насыщенная программа: много конкурсов, концерт, танцы, - рассказала председатель территориального органа самоуправления «Школьный» Валентина Ашрафулина.

фото: Воронежская городская дума

РАЗВИТИЕ МИКРОРАЙОНА

По мнению депутата, живое общение способствует развитию микрорайона. На подобных встречах избиратели делятся своими проблемами, идеями по улучшению жизни на округе.

- Подгоренцы - по-настоящему неравнодушные люди, которые переживают за свой микрорайон, - говорит Дмитрий Крутских, - Ежегодно здесь отмечают настоящую русскую Масленицу. Этот праздник является символом наступающей весны, обновления, единения людей. Общими силами мы делаем микрорайон лучше.

Примером такого взаимодействия стало участие в областной программе по благоустройству дворов. Инициативные жители подали заявку и обратились к Дмитрию Борисовичу за поддержкой в софинансировании гранта, который они в последствии выиграли. При взаимодействии депутата, местного ТОСа и жителей на улице Чудесной было установлено ограждение детской игровой площадки, а на переулке Октябрьский - полный комплект спортивного оборудования для волейбола, баскетбола, мини-футбола. По обращениям граждан было приобретено оборудование для Дома культуры «Подгорное», установлено детское игровое оборудование по улице Архитектурная, завезен асфальтовый срез для ямочного ремонта дорог во дворах.

На праздник пришли и солдаты 20-й гвардейской общевойсковой армии. Гвардии майор Роман Рыжук поблагодарил подгоренцев за их помощь и отзывчивость. Напомним, жители микрорайона поддерживают мобилизованных земляков и собирают для них гуманитарную помощь.

Автор: Екатерина КОСТРОВА

Фото: Екатерина Кострова